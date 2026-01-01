У Шацькій громаді за червень туристи сплатили майже 46 тисяч гривень

У Шацькій громаді за червень туристи сплатили майже 46 тисяч гривень
Цьогоріч у Шацькій громаді підвищили ставку туристичного збору. У червні до бюджету надійшло майже 46 тис. грн від цих платежів.

Ставка туристичного збору у 2026 році на території Шацькі громади складає 43,24 грн за добу перебування з людини. Торік діяла найнижча ставка в області — 0,15% (близько 12 грн).

Упродовж червня до бюджету Шацької громади надійшло 45,9 тис. грн туристичного збору, йдеться у відповіді громади на інформаційний запит misto.media.

Торік ця сума була меншою: у 2025 році в червні туристи сплатили 19,6 тис. грн.

Нині послуги проживання в громаді офіційно надають 123 суб’єкти господарювання. Після підвищення ставки туристичного збору кількість платників не збільшилася.

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Контролюють сплату збору через аналіз бюджетних надходжень. У громаді також проводять обстеження, роз’яснення для підприємців та фіксують випадки ухилення від сплати.

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Теги: Шацьк, туристичний збір
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