Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 8 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 8 липня



Луцьк



Хмарна погода. Короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно західний, 7-12 м/с., вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.



Область



Хмарна погода. Короткочасний дощ, вночі місцями значний. Місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 8 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода. Короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно західний, 7-12 м/с., вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.Хмарна погода. Короткочасний дощ, вночі місцями значний. Місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°.

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