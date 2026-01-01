Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 8 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 8 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 8 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 8 липня

Луцьк

Хмарна погода. Короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно західний, 7-12 м/с., вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.

Область

Хмарна погода. Короткочасний дощ, вночі місцями значний. Місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку правоохоронці проводять спецоперацію: йде вилучення наркотиків
Сьогодні, 20:15
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 8 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині на гострі кишкові інфекції від початку року захворіли понад 700 людей
Сьогодні, 19:06
Анонсували зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО в Анкарі
Сьогодні, 18:31
У Шацькій громаді за червень туристи сплатили майже 46 тисяч гривень
Сьогодні, 17:00
Медіа
відео
1/8