У Луцьку – обмеження для електросамокатів: як кататись і що буде





Про це йшлося під час оперативної наради в міській раді у вівторок, 7 липня, передає



Які правила діють для електросамокатів у Луцьку?



Луцьк став одним із перших українських міст, де запровадили

правила роботи для операторів, які надають електросамокати в оренду. Для компаній, що працюють у місті, діють обмеження швидкості, а також заборона руху в паркових зонах і на територіях зелених насаджень, каже перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк.



З її слів, наразі в Луцьку працюють два оператори прокату електросамокатів, діяльність яких регулюється укладеними договорами.



«Для операторів діють правила, які передбачають обмеження швидкості. Також заборонений проїзд у паркових зонах та зонах зелених насаджень. Крім того, оператор може відстежувати самокати, які залишили в неналежному місці. Ми постійно працюємо з операторами, і вони оперативно реагують на такі випадки. Цього року це дещо складніше через нестачу кадрів», – зазначила посадовиця.



Водночас вона наголосила, що більшість інцидентів у Луцьку пов'язані не з орендованими, а з приватними електросамокатами, які належать мешканцям.



Ірина Чебелюк додала, мовляв, міська рада не укладає довгострокових договорів із сервісами прокату. Якщо до роботи операторів виникатимуть зауваження, місто може переглянути можливість їхньої подальшої роботи.



«Ми продовжуємо договори не на тривалий період. Якщо будуть зауваження, то розглядатимемо варіант припинення дозволу на роботу в Луцьку. Також співпрацюємо з правоохоронцями та відстежуємо кількість аварійних ситуацій. Минулого місяця була лише одна ДТП за участю електросамоката», – сказала вона.



У Луцьку – понад два десятки аварій з самокатами



Протягом минулого місяця до поліції надійшло 26 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди за участю водіїв електросамокатів. Правоохоронці закликають батьків пояснювати дітям правила безпечного користування таким транспортом.



Очільник Луцького районного управління поліції Роман Яровий каже, що неповнолітні нерідко нехтують правилами дорожнього руху: виїжджають на тротуари, різко з'їжджають із бордюрів просто в потік автомобілів та не дотримуються безпечної швидкості.



«За даними управління патрульної поліції, минулого місяця надійшло 26 повідомлень про ДТП за участю водіїв електросамокатів. Потрібно, щоб батьки звернули на це увагу та пояснили дітям правила користування електросамокатами. Вони виїжджають на тротуари, з'їжджають із бордюрів просто в потік транспорту. Останній такий випадок стався, коли двоє неповнолітніх на швидкості зіткнулися один з одним і отримали травми. Тому важливо постійно нагадувати про необхідність дотримання швидкісних обмежень і правил дорожнього руху», – зазначив Роман Яровий.



Батьків закликають бути уважними



Оскільки більшість випадків дорожніх пригод стаються через приватні електросамокати, секретар міської ради Катерина Шкльода закликала батьків та власників цих транспортних засобів пильніше контролювати їзду на двоколісних.



«Хочу звернутися до власників електросамокатів і до батьків із проханням контролювати встановлення обмежень швидкості на самокатах, якими користуються діти та підлітки. Адже вони можуть становити небезпеку як для себе, так і для пішоходів. У деяких випадках нехтування правилами безпеки може призвести до тяжких наслідків», – резюмувала Шкльода.



Крім того, у мерії повідомили, що у шкільних таборах спільно з правоохоронцями дітей навчають, як правильно та безпечно кататися на самокатах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 аварійних випадків за місяць, травмовані підлітки та заклики посилити контроль. У Луцьку обговорили проблему користування електросамокатами, пояснили, які обмеження вже діють для прокатних сервісів, і звернулися до батьків із проханням стежити за тим, як діти користуються приватними самокатами.Про це йшлося під час оперативної наради в міській раді у вівторок, 7 липня, передає "Конкурент" Луцьк став одним із перших українських міст, де запровадилиправила роботи для операторів, які надають електросамокати в оренду. Для компаній, що працюють у місті, діють обмеження швидкості, а також заборона руху в паркових зонах і на територіях зелених насаджень, каже перша заступниця міського головиЗ її слів, наразі в Луцьку працюють два оператори прокату електросамокатів, діяльність яких регулюється укладеними договорами.«Для операторів діють правила, які передбачають обмеження швидкості. Також заборонений проїзд у паркових зонах та зонах зелених насаджень. Крім того, оператор може відстежувати самокати, які залишили в неналежному місці. Ми постійно працюємо з операторами, і вони оперативно реагують на такі випадки. Цього року це дещо складніше через нестачу кадрів», – зазначила посадовиця.Водночас вона наголосила, що більшість інцидентів у Луцьку пов'язані не з орендованими, а з приватними електросамокатами, які належать мешканцям.Ірина Чебелюк додала, мовляв, міська рада не укладає довгострокових договорів із сервісами прокату. Якщо до роботи операторів виникатимуть зауваження, місто може переглянути можливість їхньої подальшої роботи.«Ми продовжуємо договори не на тривалий період. Якщо будуть зауваження, то розглядатимемо варіант припинення дозволу на роботу в Луцьку. Також співпрацюємо з правоохоронцями та відстежуємо кількість аварійних ситуацій. Минулого місяця була лише одна ДТП за участю електросамоката», – сказала вона.Протягом минулого місяця до поліції надійшло 26 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди за участю водіїв електросамокатів. Правоохоронці закликають батьків пояснювати дітям правила безпечного користування таким транспортом.Очільник Луцького районного управління поліціїкаже, що неповнолітні нерідко нехтують правилами дорожнього руху: виїжджають на тротуари, різко з'їжджають із бордюрів просто в потік автомобілів та не дотримуються безпечної швидкості.«За даними управління патрульної поліції, минулого місяця надійшло 26 повідомлень про ДТП за участю водіїв електросамокатів. Потрібно, щоб батьки звернули на це увагу та пояснили дітям правила користування електросамокатами. Вони виїжджають на тротуари, з'їжджають із бордюрів просто в потік транспорту. Останній такий випадок стався, коли двоє неповнолітніх на швидкості зіткнулися один з одним і отримали травми. Тому важливо постійно нагадувати про необхідність дотримання швидкісних обмежень і правил дорожнього руху», – зазначив Роман Яровий.Оскільки більшість випадків дорожніх пригод стаються через приватні електросамокати, секретар міської радизакликала батьків та власників цих транспортних засобів пильніше контролювати їзду на двоколісних.«Хочу звернутися до власників електросамокатів і до батьків із проханням контролювати встановлення обмежень швидкості на самокатах, якими користуються діти та підлітки. Адже вони можуть становити небезпеку як для себе, так і для пішоходів. У деяких випадках нехтування правилами безпеки може призвести до тяжких наслідків», – резюмувала Шкльода.Крім того, у мерії повідомили, що у шкільних таборах спільно з правоохоронцями дітей навчають, як правильно та безпечно кататися на самокатах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію