Чому не червоніють помідори: як пришвидшити процес достигання томатів без хімії





Чому помідори залишаються зеленими і не червоніють



Для утворення червоного пігменту лікопіну потрібні сприятливі умови. Найкраще плоди достигають за температури від +20 до +28 градусів. Якщо стовпчик термометра тривалий час перевищує +30 градусів або, навпаки, ночі стають занадто холодними, процес сповільнюється.



Ще одна поширена причина — перевантаження куща плодами. Рослина витрачає сили на підтримку великої кількості зав’язей, тому дозрівання відбувається повільніше. Також негативно впливають надлишок азотних добрив, нестача сонячного світла, загущене садіння та нерегулярне поливання.



Як пришвидшити достигання томатів у природний спосіб



Найефективніше рішення — допомогти рослині спрямувати поживні речовини саме на дозрівання плодів. Для цього варто поступово видаляти нижнє листя, особливо те, що затіняє грона томатів. Завдяки цьому покращується вентиляція, плоди отримують більше світла, а ризик розвитку грибкових захворювань зменшується.



Також рекомендується регулярно видаляти нові пасинки та верхівку куща наприкінці сезону. Це дозволяє рослині не витрачати енергію на зростання нових пагонів, а спрямувати її на вже сформовані помідори.



Правильне поливання допоможе раніше отримати стиглий урожай

Під час дозрівання плодів не варто надто часто поливати томати. Надлишок вологи стимулює зростання зеленої маси, а не достигання. Найкраще підтримувати рівномірну помірну вологість ґрунту, не допускаючи його повного пересихання.



Поливати рослини бажано вранці теплою відстояною водою під корінь. Це допомагає уникнути стресу та створює оптимальні умови для накопичення цукрів у плодах.



Калій прискорює почервоніння томатів



У період достигання особливо важливим стає калій. Саме він сприяє накопиченню цукрів, покращує смак і допомагає плодам швидше набувати характерного забарвлення.



Для природного підживлення можна використати настій деревного попелу. Для цього одну склянку просіяного попелу розчиняють у 10 літрах води, настоюють кілька годин і поливають рослини під корінь. Таке підживлення не лише прискорює дозрівання, а й зміцнює імунітет томатів.



Простий спосіб допомогти зеленим помідорам достигнути

Якщо на кущі вже сформувалися великі плоди, але вони не червоніють, можна зібрати найбільші з них у стадії початкової стиглості. У теплому приміщенні вони швидко дозріють природним шляхом.



Щоб пришвидшити процес, поруч із зеленими помідорами кладуть стигле яблуко або банан. Ці фрукти виділяють природний етилен — газ, який стимулює достигання овочів і фруктів.



Чого не варто робити



Деякі городники намагаються прискорити почервоніння томатів за допомогою надмірного поливання або великих доз добрив. Насправді це може лише погіршити ситуацію. Надлишок азоту затримує дозрівання, а різкі перепади вологості часто стають причиною розтріскування плодів.



Не варто також повністю обривати все листя за один раз. Рослина повинна продовжувати фотосинтез, тому листки видаляють поступово.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помідори можуть довго залишатися зеленими навіть у розпал літа, коли здається, що для достигання є всі необхідні умови. Причиною цього не завжди є погана погода чи особливості сорту. На процес почервоніння впливають температура повітря, поливання, кількість плодів на кущі та правильний догляд. Гарна новина в тому, що допомогти томатам достигнути можна без використання будь-яких хімічних препаратів, пише ТСН Для утворення червоного пігменту лікопіну потрібні сприятливі умови. Найкраще плоди достигають за температури від +20 до +28 градусів. Якщо стовпчик термометра тривалий час перевищує +30 градусів або, навпаки, ночі стають занадто холодними, процес сповільнюється.Ще одна поширена причина — перевантаження куща плодами. Рослина витрачає сили на підтримку великої кількості зав’язей, тому дозрівання відбувається повільніше. Також негативно впливають надлишок азотних добрив, нестача сонячного світла, загущене садіння та нерегулярне поливання.Найефективніше рішення — допомогти рослині спрямувати поживні речовини саме на дозрівання плодів. Для цього варто поступово видаляти нижнє листя, особливо те, що затіняє грона томатів. Завдяки цьому покращується вентиляція, плоди отримують більше світла, а ризик розвитку грибкових захворювань зменшується.Також рекомендується регулярно видаляти нові пасинки та верхівку куща наприкінці сезону. Це дозволяє рослині не витрачати енергію на зростання нових пагонів, а спрямувати її на вже сформовані помідори.Правильне поливання допоможе раніше отримати стиглий урожайПід час дозрівання плодів не варто надто часто поливати томати. Надлишок вологи стимулює зростання зеленої маси, а не достигання. Найкраще підтримувати рівномірну помірну вологість ґрунту, не допускаючи його повного пересихання.Поливати рослини бажано вранці теплою відстояною водою під корінь. Це допомагає уникнути стресу та створює оптимальні умови для накопичення цукрів у плодах.У період достигання особливо важливим стає калій. Саме він сприяє накопиченню цукрів, покращує смак і допомагає плодам швидше набувати характерного забарвлення.Для природного підживлення можна використати настій деревного попелу. Для цього одну склянку просіяного попелу розчиняють у 10 літрах води, настоюють кілька годин і поливають рослини під корінь. Таке підживлення не лише прискорює дозрівання, а й зміцнює імунітет томатів.Простий спосіб допомогти зеленим помідорам достигнутиЯкщо на кущі вже сформувалися великі плоди, але вони не червоніють, можна зібрати найбільші з них у стадії початкової стиглості. У теплому приміщенні вони швидко дозріють природним шляхом.Щоб пришвидшити процес, поруч із зеленими помідорами кладуть стигле яблуко або банан. Ці фрукти виділяють природний етилен — газ, який стимулює достигання овочів і фруктів.Деякі городники намагаються прискорити почервоніння томатів за допомогою надмірного поливання або великих доз добрив. Насправді це може лише погіршити ситуацію. Надлишок азоту затримує дозрівання, а різкі перепади вологості часто стають причиною розтріскування плодів.Не варто також повністю обривати все листя за один раз. Рослина повинна продовжувати фотосинтез, тому листки видаляють поступово.

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