Курс валют на 8 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 8 липня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 6 копійок і становить 44,50 грн. Натомість змінилися показники євро та злотого: зріс на 2 коп. та впав на 1 коп. відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,50 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,88 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,85 (-1 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 6 копійок і становить 44,50 грн. Натомість змінилися показники євро та злотого: зріс на 2 коп. та впав на 1 коп. відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,50 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,88 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,85 (-1 коп.).
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