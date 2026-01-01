Курс валют на 8 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 6 копійок і становить 44,50 грн. Натомість змінилися показники євро та злотого: зріс на 2 коп. та впав на 1 коп. відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,50 (-6 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,88 (+2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,85 (-1 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 8 липня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 6 копійок і становить 44,50 грн. Натомість змінилися показники євро та злотого: зріс на 2 коп. та впав на 1 коп. відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,50 (-6 коп.)Курс євро1 євро — 50,88 (+2 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,85 (-1 коп.).

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