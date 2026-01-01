Чи очікувати магнітні бурі 8 липня: прогноз

У середу, 8 липня 2026 року, на Землі не прогнозують магнітних бурь.Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною. За минулу добу на Сонці зафіксували три спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.Очікується, що у середу геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність буде низькою, хоча зберігається невелика ймовірність виникнення спалахів М-класу."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", – зазначають у повідомленні.