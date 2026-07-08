Росія атакувала Київ балістикою. Є загибла і поранені





Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про балістичну атаку і закликав містян перебувати в укриттях, пише



Станом на 8:25, є інформація, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз - 1 загибла та 2 осіб - поранені.



У столиці повідомляли про перебої з електропостачанням. Здійнялася пожежа. Мер Віталій Кличко зазначив, що у Деснянському районі внаслідок влучання палали складські приміщення, а у Святошинському загоряння сталося у нежитловій забудові.



Рятувальники вранці уточнили, що в Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Тут постраждали двоє людей, з них одну госпіталізували.



«За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї», – йдеться у повідомленні.



У Деснянському районі – пожежа складських приміщень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько о пів на першу ночі у Києві ще до оголошення повітряної тривоги пролунала низка потужних вибухів. Сигнал про повітряну загрозу було увімкнено після цього.Очільник Київської міської військової адміністраціїпопередив про балістичну атаку і закликав містян перебувати в укриттях, пише LB.ua Станом на 8:25, є інформація, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз - 1 загибла та 2 осіб - поранені.У столиці повідомляли про перебої з електропостачанням. Здійнялася пожежа. Мерзазначив, що у Деснянському районі внаслідок влучання палали складські приміщення, а у Святошинському загоряння сталося у нежитловій забудові.Рятувальники вранці уточнили, що в Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Тут постраждали двоє людей, з них одну госпіталізували.«За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї», – йдеться у повідомленні.У Деснянському районі – пожежа складських приміщень.

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