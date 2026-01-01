Кинула дитину в садочку: у місті на Волині судять матір-зозулю





Про це



Згідно з даними справи, жінка обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Враховуючи завершення строку попередньої ухвали, прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу.



Сторона обвинувачення наголошує на високих ризиках, оскільки обвинувачена офіційно не працевлаштована та не має постійного доходу. Характеризується негативно, неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності (за хуліганство, насильство в сім’ї, крадіжки та розпивання алкоголю). Раніше вже мала проблеми із законом, зокрема була судима за навмисне знищення майна та нанесення легких тілесних ушкоджень.



Окрему увагу в суді звернули на сімейні обставини жінки. Вона позбавлена батьківських прав щодо п’яти своїх дітей, а наразі вирішується питання щодо позбавлення прав стосовно шостої дитини. Відомо, що 25-го лютого 2026-го року дитину було вилучено з дитячого садка №7 Нововолинська через те, що мати відмовлялася її забирати.



Прокурор зазначив, що існує реальна загроза того, що жінка може переховуватися від суду, тиснути на потерпілу та свідків (оскільки проживає з ними в одному будинку) або вчинити нові правопорушення, перебуваючи на волі.



Під час засідання обвинувачена просила суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, запевняючи, що буде мешкати одна.



Проте суд, заслухавши доводи сторін, став на бік прокуратури. Суддя постановив задовольнити клопотання та продовжити строк тримання під вартою обвинуваченої на 60 днів – до 31-го серпня 2026-го року включно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському міському суді розглядають кримінальне провадження стосовно місцевої жительки, яку обвинувачують у вчиненні тяжкого злочину – умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Суд продовжив обвинуваченій термін тримання під вартою на 60 днів.Про це БУГу стало відомо з матеріалів судової справи.Згідно з даними справи, жінка обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Враховуючи завершення строку попередньої ухвали, прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу.Сторона обвинувачення наголошує на високих ризиках, оскільки обвинувачена офіційно не працевлаштована та не має постійного доходу. Характеризується негативно, неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності (за хуліганство, насильство в сім’ї, крадіжки та розпивання алкоголю). Раніше вже мала проблеми із законом, зокрема була судима за навмисне знищення майна та нанесення легких тілесних ушкоджень.Окрему увагу в суді звернули на сімейні обставини жінки. Вона позбавлена батьківських прав щодо п’яти своїх дітей, а наразі вирішується питання щодо позбавлення прав стосовно шостої дитини. Відомо, що 25-го лютого 2026-го року дитину було вилучено з дитячого садка №7 Нововолинська через те, що мати відмовлялася її забирати.Прокурор зазначив, що існує реальна загроза того, що жінка може переховуватися від суду, тиснути на потерпілу та свідків (оскільки проживає з ними в одному будинку) або вчинити нові правопорушення, перебуваючи на волі.Під час засідання обвинувачена просила суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, запевняючи, що буде мешкати одна.Проте суд, заслухавши доводи сторін, став на бік прокуратури. Суддя постановив задовольнити клопотання та продовжити строк тримання під вартою обвинуваченої на 60 днів – до 31-го серпня 2026-го року включно.

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