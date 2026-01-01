На Волині змінили вимоги для визначення критично важливих підприємств





Через це всі установи та організації, які вже мають такий статус, повинні повторно підтвердити його до 10 серпня, пише



Як зазначили в обласній адміністрації, кількість регіональних критеріїв залишилася незмінною – 12. Вони поширюються на підприємства, які працюють або зареєстровані на території Волині. Частину вимог залишили без змін, однак окремі показники переглянули відповідно до урядових рішень. Оновлені критерії погодили Мінекономіки та Міноборони, зареєстровані в Мінʼюсті та набрали чинності.



Зокрема, для підприємств окремих галузей мінімальний річний дохід, необхідний для відповідності критеріям, збільшили з 1 до 2 млн грн. Також уточнили вимоги до аграрних підприємств залежно від площі оброблюваних земель і кількості працівників. Для більшості підприємств мінімальна чисельність персоналу тепер має становити не менше пʼяти людей.



Крім того, відтепер одним із обовʼязкових документів для бронювання працівників є довідка ТЦК та СП про проведення звірки військового обліку.



У Волинській ОВА наголосили, що всі підприємства, які вже отримали статус критично важливих, мають до 10 серпня подати документи для його перепідтвердження.



Також в області триває перевірка підприємств, які вже мають цей статус. Зокрема, аналізують дотримання квоти бронювання працівників та відповідність оновленим критеріям.



За словами Романа Романюка, зміни не створюють додаткових перешкод для бізнесу, а встановлюють єдині та зрозумілі правила для всіх. Він додав, що липень стане перехідним періодом, протягом якого підприємства зможуть привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.



Посадовець також зазначив, що Волинська область стала однією з перших, яка включила до регіональних критеріїв обовʼязкове подання довідки ТЦК та СП про звірку військового обліку.



Додамо, що з повним переліком критеріїв можна ознайомитися в розпорядженні від 25 червня, підписаному т.в.о. начальника Волинської ОВА Романом Романюком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині затвердили оновлені регіональні критерії, за якими визначають критично важливі підприємства.Через це всі установи та організації, які вже мають такий статус, повинні повторно підтвердити його до 10 серпня, пише zaxid.net Як зазначили в обласній адміністрації, кількість регіональних критеріїв залишилася незмінною – 12. Вони поширюються на підприємства, які працюють або зареєстровані на території Волині. Частину вимог залишили без змін, однак окремі показники переглянули відповідно до урядових рішень. Оновлені критерії погодили Мінекономіки та Міноборони, зареєстровані в Мінʼюсті та набрали чинності.Зокрема, для підприємств окремих галузей мінімальний річний дохід, необхідний для відповідності критеріям, збільшили з 1 до 2 млн грн. Також уточнили вимоги до аграрних підприємств залежно від площі оброблюваних земель і кількості працівників. Для більшості підприємств мінімальна чисельність персоналу тепер має становити не менше пʼяти людей.Крім того, відтепер одним із обовʼязкових документів для бронювання працівників є довідка ТЦК та СП про проведення звірки військового обліку.У Волинській ОВА наголосили, що всі підприємства, які вже отримали статус критично важливих, мають до 10 серпня подати документи для його перепідтвердження.Також в області триває перевірка підприємств, які вже мають цей статус. Зокрема, аналізують дотримання квоти бронювання працівників та відповідність оновленим критеріям.За словами Романа Романюка, зміни не створюють додаткових перешкод для бізнесу, а встановлюють єдині та зрозумілі правила для всіх. Він додав, що липень стане перехідним періодом, протягом якого підприємства зможуть привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.Посадовець також зазначив, що Волинська область стала однією з перших, яка включила до регіональних критеріїв обовʼязкове подання довідки ТЦК та СП про звірку військового обліку.Додамо, що з повним переліком критеріїв можна ознайомитися в розпорядженні від 25 червня, підписаному т.в.о. начальника Волинської ОВА

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