У Києві російський дрон упав поблизу газорозподільної станції

У Києві вранці, 8 липня, російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції.Про це повідомив мер міста"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", – написав він у Telegram.Кличко додав, що екстрені служби прямують на місце.Станом на 12:55 відомо про двох постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.Кличко повідомив, що в Деснянському районі ворожий БпЛА упав також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.Екстрені служби прямують на місце.Росіяни атакують столицю дронами після нічного балістичного удару. Вночі постраждали Деснянський і Святошинський райони.