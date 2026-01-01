У Києві російський дрон упав поблизу газорозподільної станції
Сьогодні, 13:54
У Києві вранці, 8 липня, російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", – написав він у Telegram.
Кличко додав, що екстрені служби прямують на місце.
Станом на 12:55 відомо про двох постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.
Кличко повідомив, що в Деснянському районі ворожий БпЛА упав також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.Екстрені служби прямують на місце.
Росіяни атакують столицю дронами після нічного балістичного удару. Вночі постраждали Деснянський і Святошинський райони.
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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", – написав він у Telegram.
Кличко додав, що екстрені служби прямують на місце.
Станом на 12:55 відомо про двох постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.
Кличко повідомив, що в Деснянському районі ворожий БпЛА упав також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.Екстрені служби прямують на місце.
Росіяни атакують столицю дронами після нічного балістичного удару. Вночі постраждали Деснянський і Святошинський райони.
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