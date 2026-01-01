У Луцьку на мості зіткнулися три автівки
Сьогодні, 22:47
В обласному центрі Волині сталося потрійне ДТП через недотримання дистанції.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Вранці, 8 липня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на шляхопроводі проспекту Перемоги та Соборності у Луцьку.
На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції. Внаслідок чого він здійснив зіткнення з автомобілем Opel, який за інерцією зіткнувся з автомобілем Honda.
На щастя, ніхто не травмувався, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На водія Renault патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Вранці, 8 липня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на шляхопроводі проспекту Перемоги та Соборності у Луцьку.
На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції. Внаслідок чого він здійснив зіткнення з автомобілем Opel, який за інерцією зіткнувся з автомобілем Honda.
На щастя, ніхто не травмувався, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На водія Renault патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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