У Луцьку на мості зіткнулися три автівки

В обласному центрі Волині сталося потрійне ДТП через недотримання дистанції.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Вранці, 8 липня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на шляхопроводі проспекту Перемоги та Соборності у Луцьку.На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції. Внаслідок чого він здійснив зіткнення з автомобілем Opel, який за інерцією зіткнувся з автомобілем Honda.На щастя, ніхто не травмувався, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На водія Renault патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.