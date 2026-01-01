На саміті НАТО союзники зобов'язалися надати Україні €140 мільярдів військової допомоги на два роки





Про це йдеться у тексті декларації, опублікованій на сайті НАТО, передає



«Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку, і союзники єдині у своїй непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності», – йдеться у документі.



Зазначається, що європейські союзники і Канада фінансують переважну більшість допомоги Україні у сфері безпеки двосторонніми та багатосторонніми інструментами. Водночас наголошується, що ця підтримка має бути справедливою, передбачуваною та сталою у довгостроковій перспективі.



«У 2026 році союзники зобов’язуються виділити Україні 70 мільярдів євро на військове спорядження, допомогу та навчання, а також підтверджують свої суверенні зобов’язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році. З цією метою ми вітаємо рішення Європейського Союзу надати Україні багаторічне фінансування через Позику на підтримку України», – йдеться в документі.



Глави держав та урядів країн Альянсу також підтвердили «непохитну відданість» колективній обороні згідно зі статтею 5 Вашингтонського договору та трансатлантичним зв’язкам, зазначивши, що єдність, солідарність та колективна сила залишаються основою миру, безпеки та процвітання Альянсу.



«Ми залишаємося відданими нашому всебічному підходу до стримування та оборони», – йдеться в декларації.



У ній зазначається, що для протидії «довгостроковій загрозі, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки та стабільності», а також постійній загрозі тероризму союзники виконують свої зобов'язання щодо оборони, взяті на саміті в Гаазі.



При цьому нагадується, що у 2025 році європейські союзники та Канада збільшили свої інвестиції в основні оборонні потреби на понад 139 мільярдів доларів.



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«Наші інвестиції забезпечують необхідні нам можливості, одночасно зміцнюючи нашу промислову базу та стійкість. Сьогодні в Анкарі ми оголошуємо про нові закупівлі на суму понад 50 мільярдів доларів та зобов'язуємося розширювати колективні виробничі потужності та співпрацювати з промисловістю для прискорення інновацій. Ми продовжимо нашу роботу з усунення бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та використовуватимемо партнерства НАТО для максимізації глибини та співпраці в оборонній промисловості», – йдеться в декларації.



Також підкреслюється, що європейські союзники та Канада, співпрацюючи зі Сполученими Штатами, беруть на себе більшу відповідальність за оборону Альянсу.



«Стримування та оборона НАТО спираються на відповідне поєднання ядерних, звичайних та протиракетних оборонних можливостей, доповнених космічними та кіберактивами. Ми прагнемо підтримувати нашу бойову перевагу. Ми інвестуємо в нашу здатність розгортати, забезпечувати та підтримувати наші збройні сили, а також досягати наших цілей у всіх сферах, включаючи глибокі високоточні удари, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, безпілотні системи, передові технології та розвідувальні можливості. Ми розробляємо сумісну трансатлантичну хмару для бойових дій та впроваджуємо потужні моделі штучного інтелекту», - сказано у декларації.



Зазначається, що НАТО продовжує реагувати та адаптуватися до стратегічної конкуренції, повсюдної нестабільності, гібридних загроз та потрясінь, які визначають безпекове середовище.



Стосовно Ірану союзники підкреслили, що ІРІ «ніколи не повинна мати ядерної зброї», і закликали Тегеран повністю поважати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вперше офіційно визнана на рівні НАТО як країна, що робить внесок у трансатлантичну безпеку; союзники зобов'язалися надати Києву військову допомогу на суму 70 мільярдів євро і підтвердили зобов'язання щодо щонайменше еквівалентної підтримки у 2027 році.Про це йдеться у тексті декларації, опублікованій на сайті НАТО, передає Укрінформ. «Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку, і союзники єдині у своїй непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності», – йдеться у документі.Зазначається, що європейські союзники і Канада фінансують переважну більшість допомоги Україні у сфері безпеки двосторонніми та багатосторонніми інструментами. Водночас наголошується, що ця підтримка має бути справедливою, передбачуваною та сталою у довгостроковій перспективі.«У 2026 році союзники зобов’язуються виділити Україні 70 мільярдів євро на військове спорядження, допомогу та навчання, а також підтверджують свої суверенні зобов’язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році. З цією метою ми вітаємо рішення Європейського Союзу надати Україні багаторічне фінансування через Позику на підтримку України», – йдеться в документі.Глави держав та урядів країн Альянсу також підтвердили «непохитну відданість» колективній обороні згідно зі статтею 5 Вашингтонського договору та трансатлантичним зв’язкам, зазначивши, що єдність, солідарність та колективна сила залишаються основою миру, безпеки та процвітання Альянсу.«Ми залишаємося відданими нашому всебічному підходу до стримування та оборони», – йдеться в декларації.У ній зазначається, що для протидії «довгостроковій загрозі, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки та стабільності», а також постійній загрозі тероризму союзники виконують свої зобов'язання щодо оборони, взяті на саміті в Гаазі.При цьому нагадується, що у 2025 році європейські союзники та Канада збільшили свої інвестиції в основні оборонні потреби на понад 139 мільярдів доларів.Читайте також: Норвегія виділяє ще понад $300 мільйонів на посилення української ППО«Наші інвестиції забезпечують необхідні нам можливості, одночасно зміцнюючи нашу промислову базу та стійкість. Сьогодні в Анкарі ми оголошуємо про нові закупівлі на суму понад 50 мільярдів доларів та зобов'язуємося розширювати колективні виробничі потужності та співпрацювати з промисловістю для прискорення інновацій. Ми продовжимо нашу роботу з усунення бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та використовуватимемо партнерства НАТО для максимізації глибини та співпраці в оборонній промисловості», – йдеться в декларації.Також підкреслюється, що європейські союзники та Канада, співпрацюючи зі Сполученими Штатами, беруть на себе більшу відповідальність за оборону Альянсу.«Стримування та оборона НАТО спираються на відповідне поєднання ядерних, звичайних та протиракетних оборонних можливостей, доповнених космічними та кіберактивами. Ми прагнемо підтримувати нашу бойову перевагу. Ми інвестуємо в нашу здатність розгортати, забезпечувати та підтримувати наші збройні сили, а також досягати наших цілей у всіх сферах, включаючи глибокі високоточні удари, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, безпілотні системи, передові технології та розвідувальні можливості. Ми розробляємо сумісну трансатлантичну хмару для бойових дій та впроваджуємо потужні моделі штучного інтелекту», - сказано у декларації.Зазначається, що НАТО продовжує реагувати та адаптуватися до стратегічної конкуренції, повсюдної нестабільності, гібридних загроз та потрясінь, які визначають безпекове середовище.Стосовно Ірану союзники підкреслили, що ІРІ «ніколи не повинна мати ядерної зброї», і закликали Тегеран повністю поважати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

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