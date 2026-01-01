На Волині буревій знищив 150 гектарів лісу. ВІДЕО





Для користувачів показали найбільш постраждалі від негоди ділянки, - повідомляють у Філії Поліського лісового офісу.



Лише за одну годину негоди минулого тижня стихія знищила понад 400 гектарів лісу на території двох областей. Найбільше постраждали соснові насадження.



На Волині найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де буревій повалив близько 150 гектарів лісу.



Лісівники порівнюють масштаби цих руйнувань із великими лісовими пожежами, адже за лічені хвилини втрачено ліс, який формувався десятиліттями.



Журналісти телеканалу «Інтер» побували на пошкоджених ділянках і побачили наслідки стихії на власні очі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині та Волині лісівники продовжують обстеження ділянок, пошкоджених буревієм.Для користувачів показали найбільш постраждалі від негоди ділянки, - повідомляють у Філії Поліського лісового офісу.Лише за одну годину негоди минулого тижня стихія знищила понад 400 гектарів лісу на території двох областей. Найбільше постраждали соснові насадження.На Волині найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де буревій повалив близько 150 гектарів лісу.Лісівники порівнюють масштаби цих руйнувань із великими лісовими пожежами, адже за лічені хвилини втрачено ліс, який формувався десятиліттями.Журналісти телеканалу «Інтер» побували на пошкоджених ділянках і побачили наслідки стихії на власні очі.

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