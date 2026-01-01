Волинянин у 94 роки видав дві збірки віршів

Талановитий нововолинець, почесний громадянин Волині та нашого міста Олександр Каліщук представив свої нові збірки: «Сходинки мудрості» та «Невичерпне джерело».Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.У свої 94 роки Олександр Пилипович продовжує писати вірші та музику, завжди надзвичайно відкритий до спілкування. Його життєва енергія та харизма захоплюють і надихають."Мав за честь відвідати презентацію книг у публічній бібліотеці та особисто привітати автора з цією важливою подією.Побажав нашому Маестро міцного здоров’я, невичерпного натхнення та ще багатьох років життя. Щоб він і надалі продовжував радувати громаду своєю неперевершеною творчістю", - йдеться у дописі.