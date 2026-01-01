Волинянин у 94 роки видав дві збірки віршів
Сьогодні, 05:28
Талановитий нововолинець, почесний громадянин Волині та нашого міста Олександр Каліщук представив свої нові збірки: «Сходинки мудрості» та «Невичерпне джерело».
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У свої 94 роки Олександр Пилипович продовжує писати вірші та музику, завжди надзвичайно відкритий до спілкування. Його життєва енергія та харизма захоплюють і надихають.
"Мав за честь відвідати презентацію книг у публічній бібліотеці та особисто привітати автора з цією важливою подією.Побажав нашому Маестро міцного здоров’я, невичерпного натхнення та ще багатьох років життя. Щоб він і надалі продовжував радувати громаду своєю неперевершеною творчістю", - йдеться у дописі.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У свої 94 роки Олександр Пилипович продовжує писати вірші та музику, завжди надзвичайно відкритий до спілкування. Його життєва енергія та харизма захоплюють і надихають.
"Мав за честь відвідати презентацію книг у публічній бібліотеці та особисто привітати автора з цією важливою подією.Побажав нашому Маестро міцного здоров’я, невичерпного натхнення та ще багатьох років життя. Щоб він і надалі продовжував радувати громаду своєю неперевершеною творчістю", - йдеться у дописі.
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