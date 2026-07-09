Дві російські нафтобази - у вогні після нічних ударів





Пожежі зафіксовані на об'єктах "Лукойл - Югнєфтєпродукт" та "Твєрьнєфтєпродукт". Палають щонайменше по одному нафтовому резервуару. У районі Твері лунали повторні вибухи, ймовірно, намагалася працювати ворожа протиповітряна оборона.



Російська влада ніяк офіційно не коментує займання на підприємствах.



Упродовж червня українським військовим вдалося вдарити по 11 нафтопереробних заводах Росії і вивести з ладу практично половину потужності усієї нафтопереробної галузі агресора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За повідомленням місцевих каналів, у російських Твері та Михайловську Ставропольського краю були атаковані бази зі зберігання нафтопродуктів, пише LB.ua Пожежі зафіксовані на об'єктах "Лукойл - Югнєфтєпродукт" та "Твєрьнєфтєпродукт". Палають щонайменше по одному нафтовому резервуару. У районі Твері лунали повторні вибухи, ймовірно, намагалася працювати ворожа протиповітряна оборона.Російська влада ніяк офіційно не коментує займання на підприємствах.Упродовж червня українським військовим вдалося вдарити по 11 нафтопереробних заводах Росії і вивести з ладу практично половину потужності усієї нафтопереробної галузі агресора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію