Дві російські нафтобази - у вогні після нічних ударів
Сьогодні, 09:38
За повідомленням місцевих каналів, у російських Твері та Михайловську Ставропольського краю були атаковані бази зі зберігання нафтопродуктів, пише LB.ua.
Пожежі зафіксовані на об'єктах "Лукойл - Югнєфтєпродукт" та "Твєрьнєфтєпродукт". Палають щонайменше по одному нафтовому резервуару. У районі Твері лунали повторні вибухи, ймовірно, намагалася працювати ворожа протиповітряна оборона.
Російська влада ніяк офіційно не коментує займання на підприємствах.
Упродовж червня українським військовим вдалося вдарити по 11 нафтопереробних заводах Росії і вивести з ладу практично половину потужності усієї нафтопереробної галузі агресора.
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Пожежі зафіксовані на об'єктах "Лукойл - Югнєфтєпродукт" та "Твєрьнєфтєпродукт". Палають щонайменше по одному нафтовому резервуару. У районі Твері лунали повторні вибухи, ймовірно, намагалася працювати ворожа протиповітряна оборона.
Російська влада ніяк офіційно не коментує займання на підприємствах.
Упродовж червня українським військовим вдалося вдарити по 11 нафтопереробних заводах Росії і вивести з ладу практично половину потужності усієї нафтопереробної галузі агресора.
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