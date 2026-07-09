Виробництво Україною ракет Patriot може зайняти роки, - Bloomberg
Сьогодні, 12:06
Попри заяву президента США Дональда Трампа про те, що він дозволить Україні виробляти власні ракети Patriot, реалізація такого виробництва може зайняти роки. Західні медіа вважають, що Україна може зіткнутися із проблемами в ланцюгах постачання та технологіях виробництва.
Про це з посиланням на Bloomberg пише Українська правда.
Повідомляється, що виробництво ракет Patriot компанії Lockheed Martin Corp. у великих обсягах буде складним завданням.
Наскільки складним — залежить від того, який тип ракет буде випускати нове виробництво.
Зокрема, модель PAC-3, яка здатна збивати балістичні ракети і вартість якої становить близько 5 млн доларів за одиницю, є одним із найсучасніших засобів ППО у світі, і наразі її виробляють лише у США та Японії.
Керівниця відділу оборони інформвидання Бекка Вассер заявила, що "виробництво однієї ракети Patriot займає роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не відбудеться в ті короткі терміни, які потрібні".
Також вона наголосила, що США ведуть суворий контроль над своїми технологіями і це також може вплинути на швидкість виробництва.
Ланцюги постачання для поточного виробництва вже перебувають під навантаженням, а відкриття нової лінії також вимагатиме спецобладнання та підготовки персоналу.
Деякі компоненти, такі як корпус ракети, з промислової точки зору відносно легко виготовити.
Набагато складніше виготовити твердопаливні ракетні двигуни з необхідною потужністю та стабільною якістю, а також невеликі рульові двигуни PAC-3, які дають змогу ракеті ефективно маневрувати в розрідженому верхньому шарі атмосфери, та систему наведення, що керує ними.
Лише деякі деталі можна було б придбати у готовому вигляді.
Головка самонаведення PAC-3, яка керує ракетою в останні миті її польоту перед влученням у ціль, виготовляється компанією Boeing Co. як для американських, так і для виробничих ліній Mitsubishi Heavy Industries.
Повідомляється, що компанія Boeing відмовилася від коментарів, а в Lockheed Martin не відповіли одразу на запит про коментар.
Крім того будь-який новий завод з виробництва озброєння в Україні стане пріоритетною ціллю для російських атак.
Україні радять будувати завод за кордоном, зокрема в Польщі. Нещодавно уряд Польщі підписав угоду про техобслуговування ракет PAC-3 європейських країн на об'єкті в Польщі.
Наразі США поспішають збільшити виробництво ракет Patriot після початку війни з Іраном.
Однак компанія Lockheed заявила, що для потроєння обсягів виробництва знадобиться час аж до 2030 року.
8 липня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.
7 липня стало відомо, що США ведуть переговори з Німеччиною та іншими європейськими країнами про спільне виробництво ракет AIM-120 AMRAAM і технічне обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot у Європі.
Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ в Анкарі спільно з генсеком НАТО заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot та зауважив, що ці ракети є не лише у США.
Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.
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Про це з посиланням на Bloomberg пише Українська правда.
Повідомляється, що виробництво ракет Patriot компанії Lockheed Martin Corp. у великих обсягах буде складним завданням.
Наскільки складним — залежить від того, який тип ракет буде випускати нове виробництво.
Зокрема, модель PAC-3, яка здатна збивати балістичні ракети і вартість якої становить близько 5 млн доларів за одиницю, є одним із найсучасніших засобів ППО у світі, і наразі її виробляють лише у США та Японії.
Керівниця відділу оборони інформвидання Бекка Вассер заявила, що "виробництво однієї ракети Patriot займає роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не відбудеться в ті короткі терміни, які потрібні".
Також вона наголосила, що США ведуть суворий контроль над своїми технологіями і це також може вплинути на швидкість виробництва.
Ланцюги постачання для поточного виробництва вже перебувають під навантаженням, а відкриття нової лінії також вимагатиме спецобладнання та підготовки персоналу.
Деякі компоненти, такі як корпус ракети, з промислової точки зору відносно легко виготовити.
Набагато складніше виготовити твердопаливні ракетні двигуни з необхідною потужністю та стабільною якістю, а також невеликі рульові двигуни PAC-3, які дають змогу ракеті ефективно маневрувати в розрідженому верхньому шарі атмосфери, та систему наведення, що керує ними.
Лише деякі деталі можна було б придбати у готовому вигляді.
Головка самонаведення PAC-3, яка керує ракетою в останні миті її польоту перед влученням у ціль, виготовляється компанією Boeing Co. як для американських, так і для виробничих ліній Mitsubishi Heavy Industries.
Повідомляється, що компанія Boeing відмовилася від коментарів, а в Lockheed Martin не відповіли одразу на запит про коментар.
Крім того будь-який новий завод з виробництва озброєння в Україні стане пріоритетною ціллю для російських атак.
Україні радять будувати завод за кордоном, зокрема в Польщі. Нещодавно уряд Польщі підписав угоду про техобслуговування ракет PAC-3 європейських країн на об'єкті в Польщі.
Наразі США поспішають збільшити виробництво ракет Patriot після початку війни з Іраном.
Однак компанія Lockheed заявила, що для потроєння обсягів виробництва знадобиться час аж до 2030 року.
8 липня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.
7 липня стало відомо, що США ведуть переговори з Німеччиною та іншими європейськими країнами про спільне виробництво ракет AIM-120 AMRAAM і технічне обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot у Європі.
Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ в Анкарі спільно з генсеком НАТО заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot та зауважив, що ці ракети є не лише у США.
Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.
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