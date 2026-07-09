Виробництво Україною ракет Patriot може зайняти роки, - Bloomberg

Дональда Трампа про те, що він дозволить Україні виробляти власні ракети Patriot, реалізація такого виробництва може зайняти роки. Західні медіа вважають, що Україна може зіткнутися із проблемами в ланцюгах постачання та технологіях виробництва.



Про це з посиланням на Bloomberg пише



Повідомляється, що виробництво ракет Patriot компанії Lockheed Martin Corp. у великих обсягах буде складним завданням.



Наскільки складним — залежить від того, який тип ракет буде випускати нове виробництво.



Зокрема, модель PAC-3, яка здатна збивати балістичні ракети і вартість якої становить близько 5 млн доларів за одиницю, є одним із найсучасніших засобів ППО у світі, і наразі її виробляють лише у США та Японії.



Керівниця відділу оборони інформвидання Бекка Вассер заявила, що "виробництво однієї ракети Patriot займає роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не відбудеться в ті короткі терміни, які потрібні".



Також вона наголосила, що США ведуть суворий контроль над своїми технологіями і це також може вплинути на швидкість виробництва.



Ланцюги постачання для поточного виробництва вже перебувають під навантаженням, а відкриття нової лінії також вимагатиме спецобладнання та підготовки персоналу.



Деякі компоненти, такі як корпус ракети, з промислової точки зору відносно легко виготовити.



Набагато складніше виготовити твердопаливні ракетні двигуни з необхідною потужністю та стабільною якістю, а також невеликі рульові двигуни PAC-3, які дають змогу ракеті ефективно маневрувати в розрідженому верхньому шарі атмосфери, та систему наведення, що керує ними.



Лише деякі деталі можна було б придбати у готовому вигляді.



Головка самонаведення PAC-3, яка керує ракетою в останні миті її польоту перед влученням у ціль, виготовляється компанією Boeing Co. як для американських, так і для виробничих ліній Mitsubishi Heavy Industries.



Повідомляється, що компанія Boeing відмовилася від коментарів, а в Lockheed Martin не відповіли одразу на запит про коментар.



Крім того будь-який новий завод з виробництва озброєння в Україні стане пріоритетною ціллю для російських атак.



Україні радять будувати завод за кордоном, зокрема в Польщі. Нещодавно уряд Польщі підписав угоду про техобслуговування ракет PAC-3 європейських країн на об'єкті в Польщі.



Наразі США поспішають збільшити виробництво ракет Patriot після початку війни з Іраном.



Однак компанія Lockheed заявила, що для потроєння обсягів виробництва знадобиться час аж до 2030 року.



8 липня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.



7 липня стало відомо, що США ведуть переговори з Німеччиною та іншими європейськими країнами про спільне виробництво ракет AIM-120 AMRAAM і технічне обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot у Європі.



Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ в Анкарі спільно з генсеком НАТО заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot та зауважив, що ці ракети є не лише у США.



Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри заяву президента СШАпро те, що він дозволить Україні виробляти власні ракети Patriot, реалізація такого виробництва може зайняти роки. Західні медіа вважають, що Україна може зіткнутися із проблемами в ланцюгах постачання та технологіях виробництва.Про це з посиланням на Bloomberg пише Українська правда Повідомляється, що виробництво ракет Patriot компанії Lockheed Martin Corp. у великих обсягах буде складним завданням.Наскільки складним — залежить від того, який тип ракет буде випускати нове виробництво.Зокрема, модель PAC-3, яка здатна збивати балістичні ракети і вартість якої становить близько 5 млн доларів за одиницю, є одним із найсучасніших засобів ППО у світі, і наразі її виробляють лише у США та Японії.Керівниця відділу оборони інформвиданнязаявила, що "виробництво однієї ракети Patriot займає роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не відбудеться в ті короткі терміни, які потрібні".Також вона наголосила, що США ведуть суворий контроль над своїми технологіями і це також може вплинути на швидкість виробництва.Ланцюги постачання для поточного виробництва вже перебувають під навантаженням, а відкриття нової лінії також вимагатиме спецобладнання та підготовки персоналу.Деякі компоненти, такі як корпус ракети, з промислової точки зору відносно легко виготовити.Набагато складніше виготовити твердопаливні ракетні двигуни з необхідною потужністю та стабільною якістю, а також невеликі рульові двигуни PAC-3, які дають змогу ракеті ефективно маневрувати в розрідженому верхньому шарі атмосфери, та систему наведення, що керує ними.Лише деякі деталі можна було б придбати у готовому вигляді.Головка самонаведення PAC-3, яка керує ракетою в останні миті її польоту перед влученням у ціль, виготовляється компанією Boeing Co. як для американських, так і для виробничих ліній Mitsubishi Heavy Industries.Повідомляється, що компанія Boeing відмовилася від коментарів, а в Lockheed Martin не відповіли одразу на запит про коментар.Крім того будь-який новий завод з виробництва озброєння в Україні стане пріоритетною ціллю для російських атак.Україні радять будувати завод за кордоном, зокрема в Польщі. Нещодавно уряд Польщі підписав угоду про техобслуговування ракет PAC-3 європейських країн на об'єкті в Польщі.Наразі США поспішають збільшити виробництво ракет Patriot після початку війни з Іраном.Однак компанія Lockheed заявила, що для потроєння обсягів виробництва знадобиться час аж до 2030 року.8 липня під час зустрічі з президентом Українив Анкарі на полях саміту НАТО Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.7 липня стало відомо, що США ведуть переговори з Німеччиною та іншими європейськими країнами про спільне виробництво ракет AIM-120 AMRAAM і технічне обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot у Європі.Президентпід час спілкування зі ЗМІ в Анкарі спільно з генсеком НАТО заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot та зауважив, що ці ракети є не лише у США.Міністр оборони Українизвернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

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