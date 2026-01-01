У Луцьку змінять маршрут автобуса № 58





Відповідний проєкт рішень опублікували на сайті міської ради, пише



Зараз маршрут сполучає Луцьк із селом Сьомаки. На ньому працюють два автобуси, які забезпечують перевезення пасажирів.



Із пропозицією продовжити маршрут до села Воютин звернувся департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської обласної державної адміністрації. Перевізник, який обслуговує цей маршрут, підтримав таку ініціативу.



Проєкт рішення передбачає, що автобуси заїжджатимуть до Воютина за визначеними графіками руху. Також у селі планують визначити місце для їхнього відстою.



Остаточне рішення щодо змін до схеми руху маршруту № 58 ухвалюватимуть члени виконавчого комітету під час засідання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маршрут автобуса № 58 «Луцьк — Сьомаки» планують продовжити до Воютина.Відповідний проєкт рішень опублікували на сайті міської ради, пише misto.media Зараз маршрут сполучає Луцьк із селом Сьомаки. На ньому працюють два автобуси, які забезпечують перевезення пасажирів.Із пропозицією продовжити маршрут до села Воютин звернувся департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської обласної державної адміністрації. Перевізник, який обслуговує цей маршрут, підтримав таку ініціативу.Проєкт рішення передбачає, що автобуси заїжджатимуть до Воютина за визначеними графіками руху. Також у селі планують визначити місце для їхнього відстою.Остаточне рішення щодо змін до схеми руху маршруту № 58 ухвалюватимуть члени виконавчого комітету під час засідання.

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