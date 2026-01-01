«Компенсація за ліки»: шахраї видурили у волинянки гроші





Про це



Як з’ясували журналісти БУГу, інцидент трапився 30-го червня 2026 року. До місцевої мешканки зателефонувала невстановлена особа і, представившись працівником установи, яка начебто виплачує компенсації за придбані ліки, увійшла в довіру до жінки. Зловживаючи довірою, шахрай переконав потерпілу перерахувати грошові кошти на банківські картки.



Внаслідок злочинних дій жінка втратила 22 тисячі 50 гривень.



3-го липня заявниця звернулася до поліції. Наступного дня правоохоронці Нововолинського відділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).



Наразі слідство встановлює осіб, причетних до злочину. Зокрема, суд надав дозвіл на доступ до інформації про телефонні з’єднання номерів, якими користувалися шахраї. Поліція отримає дані про виклики, SMS-повідомлення та геолокацію базових станцій, до яких підключалися телефони злочинців у період з 30-го червня по 14-те липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську поліція розслідує черговий випадок інтернет-шахрайства. Жінка перерахувала зловмисникам власні кошти, повіривши в обіцянки отримати компенсацію за ліки.Про це БУГу стало відомо з матеріалів суду.Як з’ясували журналісти БУГу, інцидент трапився 30-го червня 2026 року. До місцевої мешканки зателефонувала невстановлена особа і, представившись працівником установи, яка начебто виплачує компенсації за придбані ліки, увійшла в довіру до жінки. Зловживаючи довірою, шахрай переконав потерпілу перерахувати грошові кошти на банківські картки.Внаслідок злочинних дій жінка втратила 22 тисячі 50 гривень.3-го липня заявниця звернулася до поліції. Наступного дня правоохоронці Нововолинського відділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).Наразі слідство встановлює осіб, причетних до злочину. Зокрема, суд надав дозвіл на доступ до інформації про телефонні з’єднання номерів, якими користувалися шахраї. Поліція отримає дані про виклики, SMS-повідомлення та геолокацію базових станцій, до яких підключалися телефони злочинців у період з 30-го червня по 14-те липня.

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