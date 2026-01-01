Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 10 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 10 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 10 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 10 липня

Луцьк

Хмарна погода. Короткочасний дощ. Вітер західний , 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

Область

Хмарна погода. Короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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