Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 10 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 10 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 10 липня
Луцьк
Хмарна погода. Короткочасний дощ. Вітер західний , 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.
Область
Хмарна погода. Короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 10 липня
Луцьк
Хмарна погода. Короткочасний дощ. Вітер західний , 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.
Область
Хмарна погода. Короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.
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