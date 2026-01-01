Луцьк попрощався з Героями Іваном Остапчуком та Максимом Мачулою
Сьогодні, 16:22
Сьогодні, 9 липня, у Луцьку відбулося прощання з двома українськими захисниками — Іваном Остапчуком та Максимом Мачулою, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Остапчук Іван Володимирович (12.07.1972 року народження) загинув 2 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі східної околиці н.п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.
Відспівування Івана Остапчука відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
Поховали захисника на кладовищі колишнього мікрорайону Вишків.
Мачула Максим Ігорович (03.02.1997 року народження) загинув 4 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
Чин похорону відбувся у храмі Всіх Святих землі Волинської.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Боляче втрачати наших воїнів...
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Остапчук Іван Володимирович (12.07.1972 року народження) загинув 2 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі східної околиці н.п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.
Відспівування Івана Остапчука відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
Поховали захисника на кладовищі колишнього мікрорайону Вишків.
Мачула Максим Ігорович (03.02.1997 року народження) загинув 4 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
Чин похорону відбувся у храмі Всіх Святих землі Волинської.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Боляче втрачати наших воїнів...
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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