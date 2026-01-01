Луцьк попрощався з Героями Іваном Остапчуком та Максимом Мачулою

Сьогодні, 9 липня, у Луцьку відбулося прощання з двома українськими захисниками —та, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Остапчук Іван Володимирович (12.07.1972 року народження) загинув 2 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі східної околиці н.п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.Відспівування Івана Остапчука відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.Поховали захисника на кладовищі колишнього мікрорайону Вишків.Мачула Максим Ігорович (03.02.1997 року народження) загинув 4 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.Чин похорону відбувся у храмі Всіх Святих землі Волинської.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Боляче втрачати наших воїнів...