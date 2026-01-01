У Луцьку попрощалися з трьома Героями

Відбулося прощання із захисниками УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Сьогодні, 13 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїнів Геннадія Кравчука, Максима Возняка та Владислава Гінди.Кравчук Геннадій Миколайович (25.06.1982 року народження) загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.Возняк Максим Ярославович (07.06.1993 року народження) загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області.Гінда Владислав Олегович (01.02.1996 року народження) загинув 6 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області.Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.