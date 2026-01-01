Комбрига 155 ОМБр Лучанова затримали у Києві

Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні й вбивстві цивільних на Київщині, затримали.



Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



Лучанов став десятим підозюваним у справі викрадення братів Мосейчуків. За даними медіа, комбрига затримали в Києві.



«Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних — це потреба всієї країни. Так і буде», — написав президент.



Він також розповів, що керівник Київської області разом з начальником поліції області спілкувались із громадою Калинівки: «Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі».



Про що йдеться?



У ніч з 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел hromadske у правоохоронних органах, поліція затримала дев’ятьох бійців 155 бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону 155 бригади Олексій Долголенко.



Джерела hromadske повідомили, що командир 155 механізованої бригади Станіслав Лучанов після того, як його бійців затримали, зник. Згодом в ОК «Південь» підтвердили, що Лучанов самовільно залишив військову частину — його розшукують.



Невдовзі Військова служба правопорядку заявила, що колишньому комбригу вручили підозру, але знайти його поки не вдалося.



Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб для сімох військовослужбовців, а згодом і для восьмого підозрюваного за підозрою у вбивстві двох цивільних. На суді командир батальйону Олексій Долголенко, якого підозрюють у вбивстві, не назвав замовника.



hromadske поїхало в село Калинівка, що на Київщині, де, власне, сталася трагедія. Рідні й близькі Мосейчуків розповіли, через що родина Лучанових конфліктувала із сусідами та із чого почався конфлікт. Детальніше — у репортажі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командира 155 механізованої бригади, якого підозрюють у викраденні й вбивстві цивільних на Київщині, затримали.Про це повідомив президент, пише Громадське Лучанов став десятим підозюваним у справі викрадення братів Мосейчуків. За даними медіа, комбрига затримали в Києві.«Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних — це потреба всієї країни. Так і буде», — написав президент.Він також розповів, що керівник Київської області разом з начальником поліції області спілкувались із громадою Калинівки: «Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі».У ніч з 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел hromadske у правоохоронних органах, поліція затримала дев’ятьох бійців 155 бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону 155 бригадиДжерела hromadske повідомили, що командир 155 механізованої бригади Станіслав Лучанов після того, як його бійців затримали, зник. Згодом в ОК «Південь» підтвердили, що Лучанов самовільно залишив військову частину — його розшукують.Невдовзі Військова служба правопорядку заявила, що колишньому комбригу вручили підозру, але знайти його поки не вдалося.Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб для сімох військовослужбовців, а згодом і для восьмого підозрюваного за підозрою у вбивстві двох цивільних. На суді командир батальйону Олексій Долголенко, якого підозрюють у вбивстві, не назвав замовника.hromadske поїхало в село Калинівка, що на Київщині, де, власне, сталася трагедія. Рідні й близькі Мосейчуків розповіли, через що родина Лучанових конфліктувала із сусідами та із чого почався конфлікт. Детальніше — у репортажі.

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