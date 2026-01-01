Олика, Колодяжне та Володимир: путівник Волинню по Луцьку та за його межами

Олика, Колодяжне та Володимир: путівник Волинню по Луцьку та за його межами
Кажуть, якщо бажаєш відкрити для себе Волинь – починай з Луцька. Більшість мандрівників починають знайомство з історичним регіоном саме з його обласного центру: прогулюються старим містом, відвідують замок Любарта, насолоджуються кавою у центрі. І здається, що основна програма виконана. Але Волинь має одну особливість – її найцікавіші місця часто знаходяться далеко по-за межами Луцька, за десятки кілометрів від нього. Стародавні містечка, шляхетські маєтки, музеї, природні локації та історичні пам’ятки розкидані по всій області.

Луцьк: перше знайомство з Волинню


Переважна більшость туристів починають знайомство із замку Любарта. Це не просто символ Луцька, а одна з найвідоміших середньовічних пам’яток України. Замок почали будувати у XIV столітті за часів князя Любарта, і сьогодні він залишається головною туристичною локацією міста. Вартість відвідування залежить від програми. У середньому:

  • дорослий квиток – 100-150 грн;

  • дитячий – 50-80 грн;

  • екскурсія для групи – 500-800 грн.

    • Повний огляд замку Любарта займає близько 2 годин. Але Луцьк – це не лише замок. Серед інших цікавих місць у місті:

  • Музей волинської ікони – одна з найбільших колекцій сакрального мистецтва в Україні.

  • Луцькі підземелля – маршрут під старим містом, який розповідає про історію міста та його середньовічну забудову.

  • Будинок із химерами – незвичайна архітектурна локація, яка стала однією з фотолокацій Луцька.

    • Найцікавіші місця Луцька можна переглянути за один день, а от Волині – ні.

    Чому після Луцька варто їхати далі


    Ціла низка цікавих місць Волині розташовані за межами міста. Наприклад:

  • Олика – близько 40 км від Луцька;

  • Колодяжне – близько 70 км;

  • Володимир – близько 75 км;

  • Шацькі озера – приблизно 150 км.

    • Громадський транспорт дозволяє самотужки дістатися з Луцька до багатьох з цих пунктів, але для туристичного маршруту він не завжди зручний. Такий формат подорожі передбачає наявність власного або орендованого автомобіля.

    Луцьк як точка відправки: який транспорт обрати


    Якщо турист або група туристів приїхали до Луцька потягом або рейсовим автобусом, один із варіантів – орендувати автомобіль на кілька днів. У Луцьку доступні різні формати транспорту залежно від кількості людей і маршруту.

  • Легковий автомобіль (седан або кросовер) – оптимальний варіант для самотніх мандрівників, пари або сім’ї з 2–4 людей. Середні ціни, за даними Carentify, 900-2500 грн/доба.

  • Мінівен – ідеальний варіант для компанії 5+ мандрівників або великої родини. Можна знайти Renault Scenic, Volkswagen Touran або Ford Galaxy. Оренда в середньому 1800-2800 грн/доба.

  • Мікроавтобус (8-20 місць) – якщо вас цілий натовп. Для групових подорожей Волинню найчастіше вибирають Mercedes Sprinter або Volkswagen Transporter. Орієнтовна ціна від 2000 до 5000 грн/доба.

    • Для пошуку транспорту для короткострокової оренди можна використовувати спеціалізовані маркетплейси, дошки оголошень, соціальні мережі або месенджери.

    Олика: маленьке містечко з великою історією


    Перша зупинка за межами Луцька – Олика. Містечко приблизно в 40 км від Луцька. Колись це був один із важливих центрів Волині. Його історія пов’язана з історією родини Радзивіллів.

  • Замок Радзивіллів (датується XVI століттям) – одна з найцікавіших пам’яток регіону. Буде цікаво оглянути залишки оборонних споруд, архітектуру, послухати історію князівського роду. Вартість відвідування 50-100 грн, екскурсія для групи – 300-600 грн.

  • Колегіальний костел Святої Трійці – одна з найцінніших барокових споруд Волині.

    • Навіть коротка поїздка до Олики дозволяє побачити зовсім іншу Волинь – не міську, а історичну.

    Колодяжне: місце Лесі Українки


    Наступний напрямок – Колодяжне – 70 км від Луцька. Саме тут знаходиться садиба родини Косачів – місце, пов’язане з життям видатної української поетеси Лесі Українки. Комплекс літературно-меморіального музею Лесі Українки включає в себе родинний будинок з експозицією особистих речей та історію родини Косачів. Вартість вхідного квитка – 50-100 грн, екскурсії – 300-500 грн. Ця локація буде цікава не лише шанувальникам літератури, а й усім, кому цікаве життя української інтелігенції кінця XIX століття.

    Володимир: княжа історія Волині


    Володимир – ще одна важлива точка маршруту приблизно у 75 км від Луцька. Місто було одним із головних центрів Київської Русі та Волинського князівства. Буде цікаво відвідати:

  • Одна з головних історичних пам’яток – Успенський собор – храм XII століття, пов’язаний із княжою історією регіону.

  • Музей історії міста, в якому можна дізнатися більше про розвиток Володимира від княжої доби до сучасності.

  • Вали городища – історична локація просто неба, яку можна відвідати безкоштовно.

    • Волинь починається там, де закінчується міський маршрут


    Луцький замок залишається головною точкою знайомства з регіоном, але справжній масштаб Волині відкривається за межами міста. Олика показує шляхетську історію, Колодяжне – культурну спадщину, Володимир – княжу добу, а природні маршрути області – Шацькі озера та Національний парк «Прип’ять-Стохід» – відкривають зовсім інший бік регіону.

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    Теги: луцьк, путівник, подорож
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