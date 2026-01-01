Олика, Колодяжне та Володимир: путівник Волинню по Луцьку та за його межами

Луцьк: перше знайомство з Волинню

дорослий квиток – 100-150 грн;

дитячий – 50-80 грн;

екскурсія для групи – 500-800 грн.

Музей волинської ікони – одна з найбільших колекцій сакрального мистецтва в Україні.

Луцькі підземелля – маршрут під старим містом, який розповідає про історію міста та його середньовічну забудову.

Будинок із химерами – незвичайна архітектурна локація, яка стала однією з фотолокацій Луцька.

Чому після Луцька варто їхати далі

Олика – близько 40 км від Луцька;

Колодяжне – близько 70 км;

Володимир – близько 75 км;

Шацькі озера – приблизно 150 км.

Луцьк як точка відправки: який транспорт обрати

Легковий автомобіль (седан або кросовер) – оптимальний варіант для самотніх мандрівників, пари або сім’ї з 2–4 людей. Середні ціни, за даними Carentify, 900-2500 грн/доба.

Мінівен – ідеальний варіант для компанії 5+ мандрівників або великої родини. Можна знайти Renault Scenic, Volkswagen Touran або Ford Galaxy. Оренда в середньому 1800-2800 грн/доба.

Мікроавтобус (8-20 місць) – якщо вас цілий натовп. Для групових подорожей Волинню найчастіше вибирають Mercedes Sprinter або Volkswagen Transporter. Орієнтовна ціна від 2000 до 5000 грн/доба.

Олика: маленьке містечко з великою історією

Замок Радзивіллів (датується XVI століттям) – одна з найцікавіших пам’яток регіону. Буде цікаво оглянути залишки оборонних споруд, архітектуру, послухати історію князівського роду. Вартість відвідування 50-100 грн, екскурсія для групи – 300-600 грн.

Колегіальний костел Святої Трійці – одна з найцінніших барокових споруд Волині.

Колодяжне: місце Лесі Українки

Володимир: княжа історія Волині

Одна з головних історичних пам’яток – Успенський собор – храм XII століття, пов’язаний із княжою історією регіону.

Музей історії міста, в якому можна дізнатися більше про розвиток Володимира від княжої доби до сучасності.

Вали городища – історична локація просто неба, яку можна відвідати безкоштовно.

Волинь починається там, де закінчується міський маршрут

Кажуть, якщо бажаєш відкрити для себе Волинь – починай з Луцька. Більшість мандрівників починають знайомство з історичним регіоном саме з його обласного центру: прогулюються старим містом, відвідують замок Любарта, насолоджуються кавою у центрі. І здається, що основна програма виконана. Але Волинь має одну особливість – її найцікавіші місця часто знаходяться далеко по-за межами Луцька, за десятки кілометрів від нього. Стародавні містечка, шляхетські маєтки, музеї, природні локації та історичні пам’ятки розкидані по всій області.Переважна більшость туристів починають знайомство із замку Любарта. Це не просто символ Луцька, а одна з найвідоміших середньовічних пам’яток України. Замок почали будувати у XIV столітті за часів князя Любарта, і сьогодні він залишається головною туристичною локацією міста. Вартість відвідування залежить від програми. У середньому:Повний огляд замку Любарта займає близько 2 годин. Але Луцьк – це не лише замок. Серед інших цікавих місць у місті:Найцікавіші місця Луцька можна переглянути за один день, а от Волині – ні.Ціла низка цікавих місць Волині розташовані за межами міста. Наприклад:Громадський транспорт дозволяє самотужки дістатися з Луцька до багатьох з цих пунктів, але для туристичного маршруту він не завжди зручний. Такий формат подорожі передбачає наявність власного або орендованого автомобіля.Якщо турист або група туристів приїхали до Луцька потягом або рейсовим автобусом, один із варіантів – орендувати автомобіль на кілька днів. У Луцьку доступні різні формати транспорту залежно від кількості людей і маршруту.Для пошуку транспорту для короткострокової оренди можна використовувати спеціалізовані маркетплейси, дошки оголошень, соціальні мережі або месенджери.Перша зупинка за межами Луцька – Олика. Містечко приблизно в 40 км від Луцька. Колись це був один із важливих центрів Волині. Його історія пов’язана з історією родини Радзивіллів.Навіть коротка поїздка до Олики дозволяє побачити зовсім іншу Волинь – не міську, а історичну.Наступний напрямок – Колодяжне – 70 км від Луцька. Саме тут знаходиться садиба родини Косачів – місце, пов’язане з життям видатної української поетеси Лесі Українки. Комплекс літературно-меморіального музею Лесі Українки включає в себе родинний будинок з експозицією особистих речей та історію родини Косачів. Вартість вхідного квитка – 50-100 грн, екскурсії – 300-500 грн. Ця локація буде цікава не лише шанувальникам літератури, а й усім, кому цікаве життя української інтелігенції кінця XIX століття.Володимир – ще одна важлива точка маршруту приблизно у 75 км від Луцька. Місто було одним із головних центрів Київської Русі та Волинського князівства. Буде цікаво відвідати:Луцький замок залишається головною точкою знайомства з регіоном, але справжній масштаб Волині відкривається за межами міста. Олика показує шляхетську історію, Колодяжне – культурну спадщину, Володимир – княжу добу, а природні маршрути області – Шацькі озера та Національний парк «Прип’ять-Стохід» – відкривають зовсім інший бік регіону.