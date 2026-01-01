Уродженець Луцька Сергій Корецький може очолити уряд: що відомо

Сергій Корецький.



Після заяв президента Володимира Зеленського про майбутні кадрові зміни в уряді українські медіа та народні депутати почали називати ймовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра, пише



За інформацією народних депутатів Ярослава Железняка та Ольги Василевської-Смаглюк, одним із претендентів є голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Про те, що його кандидатуру розглядають на посаду глави уряду, також повідомили Forbes Ukraine, РБК-Україна та Інтерфакс-Україна із посиланням на власні джерела.



Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Сергієм Корецьким та подякував йому за роботу на чолі «Укрнафти» й «Нафтогазу». За словами глави держави, вони обговорили кроки, необхідні для зміцнення стійкості держави та реалізації оновленої політичної стратегії.



Як зазначає РБК-Україна, кандидатуру Корецького на посаду прем’єр-міністра розглядали й раніше, однак тоді він нібито не погодився очолити уряд. Водночас Інтерфакс-Україна повідомляє, що цього разу президент запропонував йому таку можливість.



За даними ЗМІ, окрім Сергія Корецького, серед можливих кандидатів також називають міністра енергетики Дениса Шмигаля, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міського голову Харкова Ігоря Терехова. Офіційного рішення щодо призначення нового прем’єр-міністра наразі не ухвалено.



Хто такий Сергій Корецький



Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку.



Вищу освіту здобував у Луцькому державному технічному університеті (нині Луцький національний технічний університет), де навчався за спеціальностями, пов’язаними з автомобільним господарством та економікою підприємства. Також закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Видобування нафти і газу».



З 1997 до 2018 року працював у групі компаній Continuum Group, де пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. У 2002 році очолив «Західну Нафтову Групу», із 2007 року був генеральним директором керуючої компанії групи, а у 2013 році став генеральним директором мережі АЗК WOG.



Після завершення роботи в паливному бізнесі у 2018 році заснував кавовий бренд Idealist Coffee Co., а у 2021 році вийшов зі складу його бенефіціарів.



У листопаді 2022 року Корецький очолив ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». У квітні 2025 року за результатами відкритого конкурсу його обрали головою правління НАК «Нафтогаз України».



За інформацією Forbes Ukraine, під час призначення керівником «Укрнафти» його кандидатуру погоджував президент Володимир Зеленський. Видання також писало, що за час керівництва Корецького компанія перейшла від багаторічних збитків до одного з найбільших прибутків серед державних підприємств.

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