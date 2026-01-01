Росіяни вдарили по автопарку та санаторію в Одесі
Сьогодні, 12:05
В Одесі росіяни влучили по території автопарку та санаторію, постраждали четверо людей.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок обстрілу на території одного з автопарків спалахнули шість автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень. Також уражено територію санаторію, зокрема, будівлю закладу.
“За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє — на території автопарку та ще двоє — на території санаторію”, - йдеться в дописі.
Кіпер додав, що на місцях працюють усі відповідні служби.
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Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок обстрілу на території одного з автопарків спалахнули шість автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень. Також уражено територію санаторію, зокрема, будівлю закладу.
“За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє — на території автопарку та ще двоє — на території санаторію”, - йдеться в дописі.
Кіпер додав, що на місцях працюють усі відповідні служби.
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