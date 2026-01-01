На Світязі п'яний водій пропонував поліцейським 25 тисяч хабаря

Житель одного з сіл в Ковельському районі, 1988 року народження, керував нетверезим авто Mazda. Його 12 липня зупинив у с. Світязь наряд сектору реагування патрульної поліції.Про це повідомили у пресслужбі установи.Аби уникнути складання протоколу за ст. 130 КУпАП, керманич надав поліцейським неправомірну вигоду – 25 тисяч гривень.Правоохоронці попереджали фігуранта про кримінальну відповідальність за такі дії, однак це не дало результату.На місце викликали слідчо-оперативну групу, факт задокументували.Тепер, окрім адміністративної, водієві загрожує ще й кримінальна відповідальність – за ч.1 ст.369 КК України.Схожі випадки – непоодинокі. Здебільшого, «відкупитись» хочуть саме нетверезі водії.За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, за січень-червень 2026 року задокументовано 56 випадків надання неправомірної вигоди. Санкція ч.1 ст. 369 Кримінального Кодексу - штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.