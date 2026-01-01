На Волині 16-річний мотоцикліст збив 6-річну дитину

На Волині 16-річний мотоцикліст збив 6-річну дитину
На Волині слідчі встановлюють деталі аварії за участю неповнолітнього.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

12 липня, в Шацьку, водій мотоцикла, місцевий мешканець 2010 року народження, скоїв наїзд на пішохода, 2020 року народження, з Рівненської області. Хлопчик рухався по нерегульованому пішохідному переходу. Дитина отримала травми та була госпіталізована в медзаклад.

Відомості розслідуються за ч.1 ст. 286 КК України.
На Волині 16-річний мотоцикліст збив 6-річну дитину





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Теги: Волинь, ДТП, неповнолітні
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