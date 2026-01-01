На Волині 16-річний мотоцикліст збив 6-річну дитину





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



12 липня, в Шацьку, водій мотоцикла, місцевий мешканець 2010 року народження, скоїв наїзд на пішохода, 2020 року народження, з Рівненської області. Хлопчик рухався по нерегульованому пішохідному переходу. Дитина отримала травми та була госпіталізована в медзаклад.



Відомості розслідуються за ч.1 ст. 286 КК України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині слідчі встановлюють деталі аварії за участю неповнолітнього.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.12 липня, в Шацьку, водій мотоцикла, місцевий мешканець 2010 року народження, скоїв наїзд на пішохода, 2020 року народження, з Рівненської області. Хлопчик рухався по нерегульованому пішохідному переходу. Дитина отримала травми та була госпіталізована в медзаклад.Відомості розслідуються за ч.1 ст. 286 КК України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію