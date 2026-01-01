Путін не має ресурсів для нападу на Польщу, — Сікорський про можливу загрозу з боку рф

Радослав Сікорський вважає, що наразі росії бракує військових можливостей для нападу на Польщу. Водночас, на його думку, кремль може влаштувати «якусь провокацію».



Про це Сікорський сказав в інтерв’ю італійському виданню Il Messaggero, пише



За його словами, Польща серйозно ставиться до погроз з боку рф, з огляду на історичний досвід відносин із москвою. А втім, на думку міністра, зараз росія не має достатніх ресурсів для нападу.



«Сьогодні <глава рф володимир> путін не має засобів, щоб напасти на нас: щонайбільше він може спробувати влаштувати якусь провокацію», — сказав Сікорський.



Водночас він зауважив, що «занепокоєння є», адже росія напала на Україну, «ґрунтуючись на оптимістичних і цілком хибних оцінках».



На початку липня видання Telegraph писало, що США кілька разів попереджали Польщу про плани росії здійснити збройну провокацію на польській території, аби перевірити рішучість НАТО.



«Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але вона походить з авторитетного видання, тож, ймовірно, це правда. Саме тому ми надсилаємо росіянам сигнал: ми знаємо, що вони щось готують, так само як це було перед вторгненням в Україну. І, заздалегідь викриваючи їхні наміри, я сподіваюся, що нам вдасться переконати їх відмовитися від своєї агресивної позиції», — сказав Сікорський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщівважає, що наразі росії бракує військових можливостей для нападу на Польщу. Водночас, на його думку, кремль може влаштувати «якусь провокацію».Про це Сікорський сказав в інтерв’ю італійському виданню Il Messaggero, пише Громадське За його словами, Польща серйозно ставиться до погроз з боку рф, з огляду на історичний досвід відносин із москвою. А втім, на думку міністра, зараз росія не має достатніх ресурсів для нападу.«Сьогодні <глава рф володимир>не має засобів, щоб напасти на нас: щонайбільше він може спробувати влаштувати якусь провокацію», — сказав Сікорський.Водночас він зауважив, що «занепокоєння є», адже росія напала на Україну, «ґрунтуючись на оптимістичних і цілком хибних оцінках».На початку липня видання Telegraph писало, що США кілька разів попереджали Польщу про плани росії здійснити збройну провокацію на польській території, аби перевірити рішучість НАТО.«Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але вона походить з авторитетного видання, тож, ймовірно, це правда. Саме тому ми надсилаємо росіянам сигнал: ми знаємо, що вони щось готують, так само як це було перед вторгненням в Україну. І, заздалегідь викриваючи їхні наміри, я сподіваюся, що нам вдасться переконати їх відмовитися від своєї агресивної позиції», — сказав Сікорський.

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