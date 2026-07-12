На Волині за 4 млн продають приміщення відділення банку





Аукціон триває на сайті prozorro.sale. Торги оголосив арбітражний керуючий Олег Чичва. Він діє на підставі постанови про визнання банкрутом, ухваленої Господарським судом Дніпропетровської області, передає



Як лот виставлено приміщення відділення банку загальною площею 402,4 кв. м, що на вулиці Освітянській, 7а (колишня вулиця Горького) в Маневичах. Це цегляна будівля.



Зараз це приміщення перебуває в оренді ТзОВ «Рентал Поінт». Термін дії договору оренди – до 30 листопада 2028 року. Додаткова угода до наявного договору оренди містить положення про право орендодавця в односторонньому порядку розірвати цей договір шляхом направлення орендарю письмового повідомлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У справі про банкрутство в селищі Маневичі Камінь-Каширського району продають приміщення відділення банку площею 402,4 кв. м. Власником нерухомості є ТзОВ «Монтана-Естейт».Аукціон триває на сайті prozorro.sale. Торги оголосив арбітражний керуючий. Він діє на підставі постанови про визнання банкрутом, ухваленої Господарським судом Дніпропетровської області, передає Волиньinfa Як лот виставлено приміщення відділення банку загальною площею 402,4 кв. м, що на вулиці Освітянській, 7а (колишня вулиця Горького) в Маневичах. Це цегляна будівля.Зараз це приміщення перебуває в оренді ТзОВ «Рентал Поінт». Термін дії договору оренди – до 30 листопада 2028 року. Додаткова угода до наявного договору оренди містить положення про право орендодавця в односторонньому порядку розірвати цей договір шляхом направлення орендарю письмового повідомлення.

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