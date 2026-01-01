Пальне може здорожчати: економіст пояснив, до чого призведуть мобільні АЗС

Олексій Кущ, пише



За словами експерта, Росія цілеспрямовано атакує стаціонарні автозаправні станції, особливо на лівобережжі України та на півдні.



«Я думаю, що найближчими днями чи місяцями росіяни можуть знищити декілька сотень АЗС на лівобережній частині України та на півдні. Це може статися протягом літа. Вони зараз фактично реалізують програму з їх знищення», — заявив Кущ.



На його думку, в такій ситуації великі оператори можуть поступово перейти на мобільні автозаправні станції.



Чому це може вплинути на ціни



Економіст пояснив, що основний прибуток сучасних мереж АЗС формується не лише від продажу бензину чи дизеля.



«Якщо перейдуть на мобільні АЗС, то жодної кави, жодних хот-догів там уже не буде. Власники мереж зароблятимуть винятково на продажі пального», — зазначив він.



За словами Куща, саме магазини, кафе та супутні послуги забезпечують значну частину доходів автозаправних мереж.



На думку економіста, якщо оператори втратять прибуток від продажу товарів і послуг, вони можуть компенсувати ці втрати через вартість бензину й дизеля.



«Вони компенсуватимуть випадіння цих доходів, які отримували на стаціонарних АЗС, за рахунок зростання вартості пального», — пояснив він.



Росія вибиває українські АЗС — що відомо



Попри стабільну ситуацію з цінами російські війська дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях і паливній інфраструктурі України. Під обстріли регулярно потрапляють АЗС, нафтобази, резервуари для зберігання пального та інші логістичні об’єкти.



Зокрема, 7 липня у Харкові російський FPV-дрон влучив в АЗС у Шевченківському районі міста, де після влучання виникла пожежа.



В уряді анонсують додаткові заходи безпеки для АЗС у прифронтових регіонах з метою забезпечення їхньої роботи в умовах постійної загрози атак з боку РФ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські удари по автозаправних станціях можуть змусити операторів змінити формат роботи. В такому разі вартість бензину та дизельного пального може зрости. Таку думку висловив фінансовий аналітик та економіст, пише ТСН За словами експерта, Росія цілеспрямовано атакує стаціонарні автозаправні станції, особливо на лівобережжі України та на півдні.«Я думаю, що найближчими днями чи місяцями росіяни можуть знищити декілька сотень АЗС на лівобережній частині України та на півдні. Це може статися протягом літа. Вони зараз фактично реалізують програму з їх знищення», — заявив Кущ.На його думку, в такій ситуації великі оператори можуть поступово перейти на мобільні автозаправні станції.Економіст пояснив, що основний прибуток сучасних мереж АЗС формується не лише від продажу бензину чи дизеля.«Якщо перейдуть на мобільні АЗС, то жодної кави, жодних хот-догів там уже не буде. Власники мереж зароблятимуть винятково на продажі пального», — зазначив він.За словами Куща, саме магазини, кафе та супутні послуги забезпечують значну частину доходів автозаправних мереж.На думку економіста, якщо оператори втратять прибуток від продажу товарів і послуг, вони можуть компенсувати ці втрати через вартість бензину й дизеля.«Вони компенсуватимуть випадіння цих доходів, які отримували на стаціонарних АЗС, за рахунок зростання вартості пального», — пояснив він.Попри стабільну ситуацію з цінами російські війська дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях і паливній інфраструктурі України. Під обстріли регулярно потрапляють АЗС, нафтобази, резервуари для зберігання пального та інші логістичні об’єкти.Зокрема, 7 липня у Харкові російський FPV-дрон влучив в АЗС у Шевченківському районі міста, де після влучання виникла пожежа.В уряді анонсують додаткові заходи безпеки для АЗС у прифронтових регіонах з метою забезпечення їхньої роботи в умовах постійної загрози атак з боку РФ.

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