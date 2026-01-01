Які рослини треба обов’язково садити біля плодових дерев, щоб завжди був рясний урожай





Які культури треба садити біля плодових дерев



Календула захищає дерева від шкідників. Яскрава календула прикрашає сад і водночас приносить практичну користь. Її аромат відлякує частину шкідників, а коріння виділяє речовини, які пригнічують розвиток деяких ґрунтових паразитів. Крім того, квіти активно приваблюють бджіл і джмелів, що покращує запилення дерев під час цвітіння.



Настурція стане природним захисником. Настурцію часто називають рослиною-пасткою. Вона відволікає на себе попелицю та окремих комах, завдяки чому плодові дерева менше потерпають від їхніх атак. До того ж її яскраві квіти приваблюють корисних комах-запилювачів.



Кріп і фенхель запрошують корисних комах. Запашні трави не лише використовують на кухні. Під час цвітіння кріп і фенхель приваблюють сонечок, золотоочок та інших природних ворогів попелиці. Це допомагає підтримувати біологічну рівновагу в саду без зайвого застосування хімічних препаратів.



Конюшина покращує родючість ґрунту. Біла конюшина є одним із найкращих природних сидератів для саду. Вона накопичує азот у ґрунті, пригнічує зростання бур’янів, утримує вологу та створює сприятливі умови для розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів. Завдяки цьому плодові дерева отримують більше поживних речовин.



Лаванда відлякує небажаних комах. Лаванда не лише прикрашає ділянку приємним ароматом. Її запах не подобається багатьом комахам-шкідникам, зате дуже приваблює бджіл. Така особливість робить її чудовим сусідом для більшості плодових культур.



Цибуля та часник допомагають зменшити ризик хвороб. Деякі садівники висаджують навколо дерев озимий часник або багаторічну цибулю. Їхній специфічний аромат здатний відлякувати окремих шкідників, а фітонциди, які виділяють ці рослини, сприяють зменшенню розвитку грибкових захворювань.



М’ята потребує контролю. М’ята також може відлякувати частину комах своїм сильним ароматом. Однак вона швидко розростається, тому її краще висаджувати в окремих контейнерах або обмежувати спеціальними бордюрами, щоб вона не захопила всю площу навколо дерева.



Як правильно облаштувати пристовбурне коло



Фахівці радять не садити рослини надто близько до самого стовбура. Біля основи дерева варто залишити вільну ділянку завширшки приблизно 30-50 сантиметрів. Інші культури краще розміщувати по краю пристовбурного кола, щоб вони не заважали кореневій системі й не ускладнювали полив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багато садівників зосереджуються лише на обрізуванні, поливі та підживленні плодових дерев. Проте агрономи наголошують, що важливу роль відіграють і рослини, які ростуть поруч. Правильно підібрані культури приваблюють бджіл, покращують структуру ґрунту, відлякують шкідників і навіть допомагають деревам краще засвоювати поживні речовини. Саме тому грамотне сусідство здатне значно підвищити врожайність саду, пише ТСН Календула захищає дерева від шкідників. Яскрава календула прикрашає сад і водночас приносить практичну користь. Її аромат відлякує частину шкідників, а коріння виділяє речовини, які пригнічують розвиток деяких ґрунтових паразитів. Крім того, квіти активно приваблюють бджіл і джмелів, що покращує запилення дерев під час цвітіння.Настурція стане природним захисником. Настурцію часто називають рослиною-пасткою. Вона відволікає на себе попелицю та окремих комах, завдяки чому плодові дерева менше потерпають від їхніх атак. До того ж її яскраві квіти приваблюють корисних комах-запилювачів.Кріп і фенхель запрошують корисних комах. Запашні трави не лише використовують на кухні. Під час цвітіння кріп і фенхель приваблюють сонечок, золотоочок та інших природних ворогів попелиці. Це допомагає підтримувати біологічну рівновагу в саду без зайвого застосування хімічних препаратів.Конюшина покращує родючість ґрунту. Біла конюшина є одним із найкращих природних сидератів для саду. Вона накопичує азот у ґрунті, пригнічує зростання бур’янів, утримує вологу та створює сприятливі умови для розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів. Завдяки цьому плодові дерева отримують більше поживних речовин.Лаванда відлякує небажаних комах. Лаванда не лише прикрашає ділянку приємним ароматом. Її запах не подобається багатьом комахам-шкідникам, зате дуже приваблює бджіл. Така особливість робить її чудовим сусідом для більшості плодових культур.Цибуля та часник допомагають зменшити ризик хвороб. Деякі садівники висаджують навколо дерев озимий часник або багаторічну цибулю. Їхній специфічний аромат здатний відлякувати окремих шкідників, а фітонциди, які виділяють ці рослини, сприяють зменшенню розвитку грибкових захворювань.М’ята потребує контролю. М’ята також може відлякувати частину комах своїм сильним ароматом. Однак вона швидко розростається, тому її краще висаджувати в окремих контейнерах або обмежувати спеціальними бордюрами, щоб вона не захопила всю площу навколо дерева.Фахівці радять не садити рослини надто близько до самого стовбура. Біля основи дерева варто залишити вільну ділянку завширшки приблизно 30-50 сантиметрів. Інші культури краще розміщувати по краю пристовбурного кола, щоб вони не заважали кореневій системі й не ускладнювали полив.

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