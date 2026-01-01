Чи очікувати магнітні бурі 13 липня: прогноз

У понеділок, 13 липня 2026 року, магнітних бур не очікується.Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,3 (зелений рівень), що відповідає низькій геомагнітній активності.За даними Meteoprog, протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися два спалахи класу В та три спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю.Очікується, що геомагнітне поле у понеділок буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.