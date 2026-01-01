Чи очікувати магнітні бурі 13 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 13 липня 2026 року, магнітних бур не очікується.
Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,3 (зелений рівень), що відповідає низькій геомагнітній активності.
За даними Meteoprog, протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися два спалахи класу В та три спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле у понеділок буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,3 (зелений рівень), що відповідає низькій геомагнітній активності.
За даними Meteoprog, протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися два спалахи класу В та три спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле у понеділок буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 13 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують ягоди на ринку у Луцьку: огляд цін
12 липня, 23:19