Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Ігоря Мельника





Про це повідомили у Рівненській громаді.



Військовий загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.



Згідно з розпорядженням голови сільської ради, у громаді оголосили Дні жалоби.



Про прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після проведення ДНК-експертизи підтвердили загибель жителя села Полапи, солдата Ігоря Мельника, 1989 року народження.Про це повідомили у Рівненській громаді.Військовий загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.Згідно з розпорядженням голови сільської ради, у громаді оголосили Дні жалоби.Про прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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