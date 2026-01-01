Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 13 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 13 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 13 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза , подекуди град.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 13 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза , подекуди град.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
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