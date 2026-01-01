Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 13 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 13 липня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза , подекуди град.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 13 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза , подекуди град.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

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