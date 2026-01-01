Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 13 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 13 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 13 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 13 липня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза , подекуди град.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відставка Кабміну. Що відомо про рішення Зеленського та чому Свириденко йде з посади
Сьогодні, 20:38
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 13 липня
Сьогодні, 20:00
«Моя надія - завершити війну дипломатією», - сказав сенатор Грем про Україну за кілька днів до смерті
Сьогодні, 19:09
Польща готова допомогти Україні з модернізацією МіГ-29, але не своїм коштом
Сьогодні, 18:35
4 тисячі доларів - за інвалідність: на Волині медсестра, яку судили за отримання хабаря, перерахувала 450 тисяч на ЗСУ
Сьогодні, 17:08
Медіа
відео
1/8