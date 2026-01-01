Польща готова допомогти Україні з модернізацією МіГ-29, але не своїм коштом





Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, цитує Polsat News, пише



Міністр оголосив про прогрес щодо, згідно з якою Україна отримає польські винищувачі МІГ-29, а натомість Україна передасть свої безпілотники Польщі.



«Безумовно, зараз набагато більше хороших новин, ніж було лише кілька днів тому», — сказав він.



Косиняк-Камиш, закликав до дотримання принципу «взаємності і справжньої солідарності», вказавши, що Україна має «великі можливості у виробництві безпілотників і продає їх на Близький Схід».



«Ми відкриті до дискусії, якщо Україна побачить потребу в модернізації <літаків МіГ-29>, ми можемо допомогти тут, наскільки це можливо. Але витрати тут — на Україні або країнах-союзницях, які захочуть покрити їх», — сказав урядовець.



Польські МіГи для України



У грудні 2025 року в польському Генштабі розповіли, що Україна та Польща ведуть переговори щодо передання польських винищувачів МіГ-29 для українських Сил оборони в обмін на надання Польщі окремих українських технологій безпілотників і ракет.



Польща має в запасі кільканадцять МіГів, які перейняла ще від армії НДР початку 90-х, і вони діють у системі протиповітряної оборони Польщі. Пожертвування літаків Україні є частиною політики НАТО щодо підтримки країни та гарантування безпеки Східного флангу Альянсу. Сама Польща мала б замінити МіГ-29 на літаки F-16 та FA-50.



Але щодо питання з літаками не раз виникали проблеми. Спершу президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому ніхто не повідомляв про передання, припустивши, що «тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння». Але вже згодом він підтвердив готовність передати Україні винищувачі.



А нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитися дроновими технологіями.



Після цього у Міноборони Польщі провідомили, що без угоди просто виводитимуть літаки МіГ-29 з експлуатації. Але вже за кілька днів у Польщі заявили, що Україна досі зацікавлена в МіГах і готова обміняти їх на дрони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща може допомогти Україні з модернізацією своїх винищувачів МіГ-29, в обмін на які хоче українські безпілотні технології.Про це сказав міністр оборони Польщі, цитує Polsat News, пише Громадське Міністр оголосив про прогрес щодо, згідно з якою Україна отримає польські винищувачі МІГ-29, а натомість Україна передасть свої безпілотники Польщі.«Безумовно, зараз набагато більше хороших новин, ніж було лише кілька днів тому», — сказав він.Косиняк-Камиш, закликав до дотримання принципу «взаємності і справжньої солідарності», вказавши, що Україна має «великі можливості у виробництві безпілотників і продає їх на Близький Схід».«Ми відкриті до дискусії, якщо Україна побачить потребу в модернізації <літаків МіГ-29>, ми можемо допомогти тут, наскільки це можливо. Але витрати тут — на Україні або країнах-союзницях, які захочуть покрити їх», — сказав урядовець.У грудні 2025 року в польському Генштабі розповіли, що Україна та Польща ведуть переговори щодо передання польських винищувачів МіГ-29 для українських Сил оборони в обмін на надання Польщі окремих українських технологій безпілотників і ракет.Польща має в запасі кільканадцять МіГів, які перейняла ще від армії НДР початку 90-х, і вони діють у системі протиповітряної оборони Польщі. Пожертвування літаків Україні є частиною політики НАТО щодо підтримки країни та гарантування безпеки Східного флангу Альянсу. Сама Польща мала б замінити МіГ-29 на літаки F-16 та FA-50.Але щодо питання з літаками не раз виникали проблеми. Спершу президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому ніхто не повідомляв про передання, припустивши, що «тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння». Але вже згодом він підтвердив готовність передати Україні винищувачі.А нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитися дроновими технологіями.Після цього у Міноборони Польщі провідомили, що без угоди просто виводитимуть літаки МіГ-29 з експлуатації. Але вже за кілька днів у Польщі заявили, що Україна досі зацікавлена в МіГах і готова обміняти їх на дрони.

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