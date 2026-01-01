У Луцьку ще йтимуть дощі з грозами, однак стовпчик термометра прогріється до +28°С





«Зараз погоду визначає південно-західна периферія циклону, тому маємо дощі. На наступному тижні він відходитиме на північний схід і стане тепліше», — розповіла Валентина Набока.



За її словами, дощі можуть тривати майже до кінця наступного тижня, хоча поступово їх ставатиме менше.



На вихідних, 12 липня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень — дощ і грози.



Подекуди вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 8–13 °С, вдень 18–23 °C. У Луцьку вночі очікують 10–12 °C, вдень — 20–22 °C.



У понеділок, 13 липня, погода почне змінюватися, каже синоптикиня.



Стане тепліше, хоча дощі ще збережуться. Вдень місцями можливі грози та пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 11–16 °С, вдень від 21 до 26°С.



У вівторок і середу, 14–15 липня, синоптики прогнозують 23–28 °С вдень. Короткочасні дощі та грози ще можливі, проте надалі температура зростатиме.



«Тепліша погода затримається щонайменше на кілька тижнів, хоча короткочасні дощі ще можливі», — додає Валентина Набока.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та області найближчими днями утримається дощова погода з грозами, однак із початку наступного тижня поступово теплішатиме.«Зараз погоду визначає південно-західна периферія циклону, тому маємо дощі. На наступному тижні він відходитиме на північний схід і стане тепліше», — розповіла misto.media синоптикиня Волинського обласного гідрометцентруЗа її словами, дощі можуть тривати майже до кінця наступного тижня, хоча поступово їх ставатиме менше.На вихідних, 12 липня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень — дощ і грози.Подекуди вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 8–13 °С, вдень 18–23 °C. У Луцьку вночі очікують 10–12 °C, вдень — 20–22 °C.У понеділок, 13 липня, погода почне змінюватися, каже синоптикиня.Стане тепліше, хоча дощі ще збережуться. Вдень місцями можливі грози та пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 11–16 °С, вдень від 21 до 26°С.У вівторок і середу, 14–15 липня, синоптики прогнозують 23–28 °С вдень. Короткочасні дощі та грози ще можливі, проте надалі температура зростатиме.«Тепліша погода затримається щонайменше на кілька тижнів, хоча короткочасні дощі ще можливі», — додає Валентина Набока.

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