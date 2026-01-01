У Луцьку ще йтимуть дощі з грозами, однак стовпчик термометра прогріється до +28°С
Сьогодні, 16:30
У Луцьку та області найближчими днями утримається дощова погода з грозами, однак із початку наступного тижня поступово теплішатиме.
«Зараз погоду визначає південно-західна периферія циклону, тому маємо дощі. На наступному тижні він відходитиме на північний схід і стане тепліше», — розповіла misto.media синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Валентина Набока.
За її словами, дощі можуть тривати майже до кінця наступного тижня, хоча поступово їх ставатиме менше.
На вихідних, 12 липня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень — дощ і грози.
Подекуди вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 8–13 °С, вдень 18–23 °C. У Луцьку вночі очікують 10–12 °C, вдень — 20–22 °C.
У понеділок, 13 липня, погода почне змінюватися, каже синоптикиня.
Стане тепліше, хоча дощі ще збережуться. Вдень місцями можливі грози та пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 11–16 °С, вдень від 21 до 26°С.
У вівторок і середу, 14–15 липня, синоптики прогнозують 23–28 °С вдень. Короткочасні дощі та грози ще можливі, проте надалі температура зростатиме.
«Тепліша погода затримається щонайменше на кілька тижнів, хоча короткочасні дощі ще можливі», — додає Валентина Набока.
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«Зараз погоду визначає південно-західна периферія циклону, тому маємо дощі. На наступному тижні він відходитиме на північний схід і стане тепліше», — розповіла misto.media синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Валентина Набока.
За її словами, дощі можуть тривати майже до кінця наступного тижня, хоча поступово їх ставатиме менше.
На вихідних, 12 липня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень — дощ і грози.
Подекуди вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 8–13 °С, вдень 18–23 °C. У Луцьку вночі очікують 10–12 °C, вдень — 20–22 °C.
У понеділок, 13 липня, погода почне змінюватися, каже синоптикиня.
Стане тепліше, хоча дощі ще збережуться. Вдень місцями можливі грози та пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 11–16 °С, вдень від 21 до 26°С.
У вівторок і середу, 14–15 липня, синоптики прогнозують 23–28 °С вдень. Короткочасні дощі та грози ще можливі, проте надалі температура зростатиме.
«Тепліша погода затримається щонайменше на кілька тижнів, хоча короткочасні дощі ще можливі», — додає Валентина Набока.
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