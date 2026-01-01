Волинянин виборює медалі для України з риболовного спорту

Павло Хвас — уродженець міста Любомль на Волині. Його шлях у риболовний спорт розпочався у п’ятирічному віці з любительського захоплення, яке згодом трансформувалося у професійну діяльність. Сьогодні спортсмен представляє Україну на міжнародній арені, очолює Федерацію риболовного спорту області та працює над популяризацією цього виду спорту на Волині.



В інтерв’ю із журналістами



Пам’ятаєте свою першу «серйозну» риболовлю?



У дитинстві мені всі риболовлі здавалися серйозними. Найбільш пам’ятними залишаються риболовлі дитинства на Шацьких озерах.



Яким був шлях від першої вудки до збірної України та світових медалей?



Риболовним спортом почав займатися у 18 років, а захоплення риболовлею розпочалося з 5-річного віку. Вперше до збірної України потрапив у 23 роки. До цього були десятки турнірів по всій Україні, а кількість любительськкх виїздів порахувати складно. А у 2025 році отримав звання Заслуженого майстра спорту України.



Коли зрозуміли, що риболовля — це професійний спорт?



Коли почав виступати на перших обласних турнірах. Там дуже швидко розумієш, що виграє не той, кому пощастило, а той, хто краще підготувався. Спортивна риболовля дуже відрізняється від любительської і потребує зовсім інших підходів та більш вузькоспеціалізованого оснащення.



Який момент у вашій професійній кар’єрі ви вважаєте найбільш знаковим чи переломним?



Напевно, успішний відбір до збірної України у 2016 році і, відповідно, перша здобута медаль на тому Чемпіонаті світу, який тоді проходив у Тернополі.



Що ви відчували, вперше представляючи Україну?



Відповідальність перед командою. У першу чергу, риболовний спорт на світовому рівні — це командна гра.



Яка найекстримальніша ситуація під час змагань назавжди закарбувалася у вашій пам’яті?



Чемпіонати світу часто проходять у дуже складних погодних умовах. Сильний мороз - до -40°C при підготовці до ЧС-2024 у Монголії - запам’ятався найбільше. Тоді екстрим дійсно зашкалював.



Чому вирішили очолити Федерацію?



Президент Федерації — це виборна посада, і, в першу чергу, довіру повинна висловити спільнота спортсменів. А загалом хочеться створити умови, щоб риболовний спорт на Волині розвивався, щоб більше дітей приходили в спорт і щоб наші спортсмени мали можливість зростати до рівня збірної України.



Що найважче в роботі президента Федерації?



Люди часто бачать лише самі змагання. Насправді — це величезна організаційна робота, а саме документи, пошук партнерів, підготовка водойм, суддівство, логістика, робота з органами влади. Також дуже велику роль у функціонуванні Федерації відіграють проактивні керівники спортивних дисциплін.



Що, на вашу думку, головне у підготовці до професійних змагань?



Максимальна увага до деталей. У спортивній риболовлі дрібниць не існує. Важливі тренування, аналіз водойми, правильна тактика, стратегія, фізична форма; психологічна стійкість також має значення, особливо у турнірах найвищого рівня.



Як змінився риболовний спорт на Волині?



Він постійно трансформується, особливо в умовах воєнного стану. Сучасний риболовний спорт став значно професійнішим, ніж 10–15 років тому.



Сьогодні ми адаптуємо свою діяльність до реалій часу: замість масштабних турнірів зосереджуємося на розвитку адаптивного спорту для ветеранів, роботі з дітьми та молоддю, а також проведенні благодійних фестивалів. Потенціал області залишається високим, і ми працюємо над тим, щоб Волинь продовжувала бути одним із центрів розвитку цього виду спорту в Україні.



Якби ви мали необмежені ресурси, який проєкт у сфері риболовного спорту ви б реалізували на Волині в першу чергу?



Пріоритетним є створення навчально-тренувальної бази для дітей, яка в майбутньому слугувала б осередком підготовки атлетів збірної. Це складне, але реальне завдання. Проте наразі всі зусилля спрямовані на підтримку Збройних Сил України, допомогу ветеранам та реалізацію дитячих і благодійних ініціатив.



Що найбільше надихає в роботі з ветеранами?



Риболовля як вид спорту та дозвілля отримує чимало схвальних відгуків від військовослужбовців. Для тих, хто проходить реабілітацію або лікування, виїзди на водойму в межах групових заходів — це можливість відволіктися, знайти спокій та поспілкуватися в колі однодумців. Ми спільно з іншими організаціями намагаємося використовувати кожну нагоду для таких зустрічей.



Що робить людину справжнім рибалкою?



Насамперед — повага до природи. Ми виховуємо це ставлення у підростаючого покоління під час дитячих турнірів. Також важливою рисою є постійне навчання, у професійному спорті неможливо досягти успіху, зупинившись у власному розвитку.



Що означає для вас принцип «спіймав — відпусти»?



Це питання особистої відповідальності. Якщо ми прагнемо зберегти екосистему водойм для майбутніх поколінь, цей принцип має стати нормою. У спортивній риболовлі він є фундаментальним.



Як вдається поєднувати таку кількість обов’язків?



Це непросте завдання, адже вся робота в межах Федерації є волонтерською і тримається на особистій ініціативі активних спортсменів області. Поєднання діяльності у збірній, керівництва Федерацією, організації турнірів та роботи з ветеранами потребує значних ресурсів — як матеріальних, так і часових. Ключ до успіху — планування, чітка пріоритетність завдань та підтримка однодумців.



Як би ви відповіли скептикам, які вважають, що риболовля — це лише пасивний відпочинок?



Я б запросив їх на Чемпіонат світу. Вже за кілька годин вони зрозуміли б, що спортивна риболовля передбачає колосальні фізичні й психологічні навантаження, постійний аналіз ситуації, прийняття швидких рішень та боротьбу до останньої хвилини змагань.



Яка ваша головна мета на найближчі роки?



Впровадження риболовного спорту як адаптивного напрямку для ветеранів та військовослужбовців. Паралельно з цим ми продовжуватимемо боротися за високі позиції на міжнародних аренах, будемо розвивати Федерацію риболовного спорту Волинської області та зміцнювати дитячий напрямок, підтверджуючи статус України як лідера у світовому риболовному спорті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — уродженець міста Любомль на Волині. Його шлях у риболовний спорт розпочався у п’ятирічному віці з любительського захоплення, яке згодом трансформувалося у професійну діяльність. Сьогодні спортсмен представляє Україну на міжнародній арені, очолює Федерацію риболовного спорту області та працює над популяризацією цього виду спорту на Волині.В інтерв’ю із журналістами ВСН чоловік розповів про свій шлях у спорті, специфіку професійної підготовки та виклики, з якими доводиться стикатися під час роботи на чолі Федерації.У дитинстві мені всі риболовлі здавалися серйозними. Найбільш пам’ятними залишаються риболовлі дитинства на Шацьких озерах.Риболовним спортом почав займатися у 18 років, а захоплення риболовлею розпочалося з 5-річного віку. Вперше до збірної України потрапив у 23 роки. До цього були десятки турнірів по всій Україні, а кількість любительськкх виїздів порахувати складно. А у 2025 році отримав звання Заслуженого майстра спорту України.Коли почав виступати на перших обласних турнірах. Там дуже швидко розумієш, що виграє не той, кому пощастило, а той, хто краще підготувався. Спортивна риболовля дуже відрізняється від любительської і потребує зовсім інших підходів та більш вузькоспеціалізованого оснащення.Напевно, успішний відбір до збірної України у 2016 році і, відповідно, перша здобута медаль на тому Чемпіонаті світу, який тоді проходив у Тернополі.Відповідальність перед командою. У першу чергу, риболовний спорт на світовому рівні — це командна гра.Чемпіонати світу часто проходять у дуже складних погодних умовах. Сильний мороз - до -40°C при підготовці до ЧС-2024 у Монголії - запам’ятався найбільше. Тоді екстрим дійсно зашкалював.Президент Федерації — це виборна посада, і, в першу чергу, довіру повинна висловити спільнота спортсменів. А загалом хочеться створити умови, щоб риболовний спорт на Волині розвивався, щоб більше дітей приходили в спорт і щоб наші спортсмени мали можливість зростати до рівня збірної України.Люди часто бачать лише самі змагання. Насправді — це величезна організаційна робота, а саме документи, пошук партнерів, підготовка водойм, суддівство, логістика, робота з органами влади. Також дуже велику роль у функціонуванні Федерації відіграють проактивні керівники спортивних дисциплін.Максимальна увага до деталей. У спортивній риболовлі дрібниць не існує. Важливі тренування, аналіз водойми, правильна тактика, стратегія, фізична форма; психологічна стійкість також має значення, особливо у турнірах найвищого рівня.Він постійно трансформується, особливо в умовах воєнного стану. Сучасний риболовний спорт став значно професійнішим, ніж 10–15 років тому.Сьогодні ми адаптуємо свою діяльність до реалій часу: замість масштабних турнірів зосереджуємося на розвитку адаптивного спорту для ветеранів, роботі з дітьми та молоддю, а також проведенні благодійних фестивалів. Потенціал області залишається високим, і ми працюємо над тим, щоб Волинь продовжувала бути одним із центрів розвитку цього виду спорту в Україні.Пріоритетним є створення навчально-тренувальної бази для дітей, яка в майбутньому слугувала б осередком підготовки атлетів збірної. Це складне, але реальне завдання. Проте наразі всі зусилля спрямовані на підтримку Збройних Сил України, допомогу ветеранам та реалізацію дитячих і благодійних ініціатив.Риболовля як вид спорту та дозвілля отримує чимало схвальних відгуків від військовослужбовців. Для тих, хто проходить реабілітацію або лікування, виїзди на водойму в межах групових заходів — це можливість відволіктися, знайти спокій та поспілкуватися в колі однодумців. Ми спільно з іншими організаціями намагаємося використовувати кожну нагоду для таких зустрічей.Насамперед — повага до природи. Ми виховуємо це ставлення у підростаючого покоління під час дитячих турнірів. Також важливою рисою є постійне навчання, у професійному спорті неможливо досягти успіху, зупинившись у власному розвитку.Це питання особистої відповідальності. Якщо ми прагнемо зберегти екосистему водойм для майбутніх поколінь, цей принцип має стати нормою. У спортивній риболовлі він є фундаментальним.Це непросте завдання, адже вся робота в межах Федерації є волонтерською і тримається на особистій ініціативі активних спортсменів області. Поєднання діяльності у збірній, керівництва Федерацією, організації турнірів та роботи з ветеранами потребує значних ресурсів — як матеріальних, так і часових. Ключ до успіху — планування, чітка пріоритетність завдань та підтримка однодумців.Я б запросив їх на Чемпіонат світу. Вже за кілька годин вони зрозуміли б, що спортивна риболовля передбачає колосальні фізичні й психологічні навантаження, постійний аналіз ситуації, прийняття швидких рішень та боротьбу до останньої хвилини змагань.Впровадження риболовного спорту як адаптивного напрямку для ветеранів та військовослужбовців. Паралельно з цим ми продовжуватимемо боротися за високі позиції на міжнародних аренах, будемо розвивати Федерацію риболовного спорту Волинської області та зміцнювати дитячий напрямок, підтверджуючи статус України як лідера у світовому риболовному спорті.

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