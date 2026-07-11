Україна зацікавлена у прискоренні ексгумацій на Волині, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у прискоренні пошукових та ексгумаційних робіт на місцях загибелі мирних жителів під час Другої світової війни на Волині.



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Зеленський нагадав, що 11 липня Україна та Польща щороку вшановують пам'ять мирних жителів, які загинули під час трагічних подій на Волині. Він зазначив, що цього дня представники обох держав взяли участь у спільних молитвах як в Україні, так і в Польщі.



Президент наголосив, що Україна «робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо убитих у ті роки», проводячи пошукові роботи на місцях колишніх сіл і поховань.



«Повна правда та християнське вшанування загиблих – це те, що потрібно», – заявив глава держави.



Водночас Зеленський підкреслив, що сьогодні Україна та Польща мають спільну загрозу.



«Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів – майбутнє України, Польщі, майбутнє всієї нашої Європи», – сказав президент, додавши, що такою спільною загрозою є Росія.



Президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів з нагоди річниці Волинської трагедії виступив за заборону використання червоно-чорного прапора УПА в країні.



Раніше Український інститут національної пам'яті повідомив, що ексгумаційні роботи на місці колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочнуться на Волині 13 липня. Їхня мета — віднайдення, ексгумація та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року.

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