На Волині чоловік заблукав у лісі, а потім ще впав у рів і травмувався: його знайшов пес
Сьогодні, 12:14
76-річного мешканця Луцького району Притолюка Миколу Вадимовича, який зник 3 липня на дачному масиві «Веснянка» (Підгайцівська громада), вдалося розшукати. Чоловік заблукав у лісі, там йому довелося ночувати, а на ранок, вийшовши з лісу, він, знесилений, упав у рів і травмувався.
Про це повідомила його племінниця Галина Приймак, пишуть Волинські новини.
3 липня Микола Притолюк разом з дружиною перебували у себе на дачі (дачний масив Веснянка). Приблизно о 12 годині він вирушив до лісу, що знаходиться поруч, забрати заздалегідь заготовлені тички для помідорів та зібрати чорниць. Ліс дуже запущений, пересуватись можна тільки по стежках, проте після нещодавнього буревію стежку перекрили повалені дерева досить великих розмірів.
Обійшовши їх чоловіка взяв блуд, воно і не дивно, адже в народі цей ліс називають Блудним (там загинуло і поховано багато людей під час війни). Першу ніч він провів у лісі, настеливши собі біля великого пенька гілок з листям, щоб не замерзнути.
У суботу він знесилений вийшов на окраїну лісу в протилежному напрямку від дачного масиву Веснянка біля села Муравище, де впав у великий рів і лежав у напівсвідомості доти, поки його не знайшли 5 липня біля 21:00. За словами медиків, ніч з неділі на понеділок він міг би вже не пережити, адже без води і їжі був дуже знесилений, при падінні в рів отримав ще травму ключиці.
На сьогоднішній день чоловік почувається задовільно.
«Хочу від імені мого дядька та усієї нашою родини подякувати усім небайдужим людям, хто підтримав нас в цей не простий час, зокрема усім жителям дачного масиву Веснянка і іншим, які долучились до пошуків, людям, які поширювали мій пост та залишали під ним коментарі, пошуково-рятувальному загону «МІЛЕНА» (хоча на території нашої області вони не працюють) за отриману інструкцію, як проводити пошуки людини та моральну підтримку, яка була нам необхідна.
Особлива подяка працівникам 6 ДПРЧ 1ДПРЗ ДСНС У Волинські області, що знаходиться в місті Ківерці (ХЛОПЦІ – ПОВАГА ВАМ І ВДЯЧНІСТЬ). Це єдина служба, яка гідно виконувала всі поставлені завдання для порятунку людини, на відміну від інших структур, які б мали бути також залучені до пошуку. Проте героями в даній історії виявились пес Шархан (породи Хаскі) та його власник пан Микола з села Муравище, за що їм низький уклін і безмежна подяка від родини. Дай Вам Бог здоров’я і многая літа!!!» – написала жінка.
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Про це повідомила його племінниця Галина Приймак, пишуть Волинські новини.
3 липня Микола Притолюк разом з дружиною перебували у себе на дачі (дачний масив Веснянка). Приблизно о 12 годині він вирушив до лісу, що знаходиться поруч, забрати заздалегідь заготовлені тички для помідорів та зібрати чорниць. Ліс дуже запущений, пересуватись можна тільки по стежках, проте після нещодавнього буревію стежку перекрили повалені дерева досить великих розмірів.
Обійшовши їх чоловіка взяв блуд, воно і не дивно, адже в народі цей ліс називають Блудним (там загинуло і поховано багато людей під час війни). Першу ніч він провів у лісі, настеливши собі біля великого пенька гілок з листям, щоб не замерзнути.
У суботу він знесилений вийшов на окраїну лісу в протилежному напрямку від дачного масиву Веснянка біля села Муравище, де впав у великий рів і лежав у напівсвідомості доти, поки його не знайшли 5 липня біля 21:00. За словами медиків, ніч з неділі на понеділок він міг би вже не пережити, адже без води і їжі був дуже знесилений, при падінні в рів отримав ще травму ключиці.
На сьогоднішній день чоловік почувається задовільно.
«Хочу від імені мого дядька та усієї нашою родини подякувати усім небайдужим людям, хто підтримав нас в цей не простий час, зокрема усім жителям дачного масиву Веснянка і іншим, які долучились до пошуків, людям, які поширювали мій пост та залишали під ним коментарі, пошуково-рятувальному загону «МІЛЕНА» (хоча на території нашої області вони не працюють) за отриману інструкцію, як проводити пошуки людини та моральну підтримку, яка була нам необхідна.
Особлива подяка працівникам 6 ДПРЧ 1ДПРЗ ДСНС У Волинські області, що знаходиться в місті Ківерці (ХЛОПЦІ – ПОВАГА ВАМ І ВДЯЧНІСТЬ). Це єдина служба, яка гідно виконувала всі поставлені завдання для порятунку людини, на відміну від інших структур, які б мали бути також залучені до пошуку. Проте героями в даній історії виявились пес Шархан (породи Хаскі) та його власник пан Микола з села Муравище, за що їм низький уклін і безмежна подяка від родини. Дай Вам Бог здоров’я і многая літа!!!» – написала жінка.
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