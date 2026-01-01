СБУ встановила відповідальних в «Укроборонпромі» за вибух у Вишневому





Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє



Хто відповість за трагедію



Глава держави наголосив, що правоохоронці вже з'ясували, хто саме з керівництва оборонного концерну погодив зберігання озброєння у незахищеному місці.



"Відомо, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив розміщення зброї там. Кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності", - підкреслив Володимир Зеленський.



Перевірки оборонних підприємств



Президент також доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам провести масштабну ревізію аналогічних об'єктів по всій країні, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.



"СБУ спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій", - заявив президент.



Що відомо про атаку на Вишневе



Нагадаємо, в ніч проти 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому" у місті Вишневе Київської області. Тоді на об'єкті сталася повторна детонація, після чого президент Володимир Зеленський доручив розвідці та СБУ терміново з'ясувати всі обставини ворожого удару.



Внаслідок російської атаки масштабних руйнувань зазнав і сам житловий сектор міста. За останніми даними, пошкоджено майже 300 будинків, а кількість загиблих зросла до дев'яти людей.



Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, глава держави підтвердив, що "прилетіло" саме по складу оборонного концерну, та заявив, що за таку недбалість посадовців чекають звільнення та кримінальна відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За вибухи на військових складах у Вишневому, що сталися через російський ракетний удар, мають відповісти посадовці "Укроборонпрому", які допустили розміщення зброї на цьому об'єкті.Про це заявив президент України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.Глава держави наголосив, що правоохоронці вже з'ясували, хто саме з керівництва оборонного концерну погодив зберігання озброєння у незахищеному місці."Відомо, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив розміщення зброї там. Кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності", - підкреслив Володимир Зеленський.Президент також доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам провести масштабну ревізію аналогічних об'єктів по всій країні, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому."СБУ спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій", - заявив президент.Нагадаємо, в ніч проти 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому" у місті Вишневе Київської області. Тоді на об'єкті сталася повторна детонація, після чого президент Володимир Зеленський доручив розвідці та СБУ терміново з'ясувати всі обставини ворожого удару.Внаслідок російської атаки масштабних руйнувань зазнав і сам житловий сектор міста. За останніми даними, пошкоджено майже 300 будинків, а кількість загиблих зросла до дев'яти людей.Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, глава держави підтвердив, що "прилетіло" саме по складу оборонного концерну, та заявив, що за таку недбалість посадовців чекають звільнення та кримінальна відповідальність.

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