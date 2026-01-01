На Волині жінка врятувала лелеку. ВІДЕО

Ганна Лукомська прихистила вдома лелеченя, яке випало із гнізда. Зараз жінка доглядає за буслом, годує його і лікує.



Птаха назвали Лелік, розповіла жінка



Зі слів волинянки, лелеку вона знайшла біля власного подвір'я місяць тому. Він випав з гнізда. Спершу ніхто в родині не вірив, що він виживе. Буслу облаштували на подвір'ї гніздо з ящика і почали годувати салом, рибою та курятиною.



"Я знаю, коли він голодний, — говорить Ганна. — Він любить, як його гладять. Чужих людей боїться. От такого красеня вигодували. Виносимо його прогулюватися туди, аби він знайомився зі своїми родичами, які лишилися в гнізді".



Також жінка розповіла, що Лелік подружився з усіма птахами та тваринами, які є у господарстві. Конфліктує лише з півнями.



Родина сподівається, що коли лелека підросте, то зможе самостійно літати і знайде собі родину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Миляновичі Ковельського районуприхистила вдома лелеченя, яке випало із гнізда. Зараз жінка доглядає за буслом, годує його і лікує.Птаха назвали Лелік, розповіла жінка Суспільному Зі слів волинянки, лелеку вона знайшла біля власного подвір'я місяць тому. Він випав з гнізда. Спершу ніхто в родині не вірив, що він виживе. Буслу облаштували на подвір'ї гніздо з ящика і почали годувати салом, рибою та курятиною."Я знаю, коли він голодний, — говорить Ганна. — Він любить, як його гладять. Чужих людей боїться. От такого красеня вигодували. Виносимо його прогулюватися туди, аби він знайомився зі своїми родичами, які лишилися в гнізді".Також жінка розповіла, що Лелік подружився з усіма птахами та тваринами, які є у господарстві. Конфліктує лише з півнями.Родина сподівається, що коли лелека підросте, то зможе самостійно літати і знайде собі родину.

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