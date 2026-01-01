На Волині жінка врятувала лелеку. ВІДЕО

На Волині жінка врятувала лелеку. ВІДЕО
Жителька села Миляновичі Ковельського району Ганна Лукомська прихистила вдома лелеченя, яке випало із гнізда. Зараз жінка доглядає за буслом, годує його і лікує.

Птаха назвали Лелік, розповіла жінка Суспільному.

Зі слів волинянки, лелеку вона знайшла біля власного подвір'я місяць тому. Він випав з гнізда. Спершу ніхто в родині не вірив, що він виживе. Буслу облаштували на подвір'ї гніздо з ящика і почали годувати салом, рибою та курятиною.

"Я знаю, коли він голодний, — говорить Ганна. — Він любить, як його гладять. Чужих людей боїться. От такого красеня вигодували. Виносимо його прогулюватися туди, аби він знайомився зі своїми родичами, які лишилися в гнізді".

Також жінка розповіла, що Лелік подружився з усіма птахами та тваринами, які є у господарстві. Конфліктує лише з півнями.

Родина сподівається, що коли лелека підросте, то зможе самостійно літати і знайде собі родину.
На Волині жінка врятувала лелеку. ВІДЕО

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Теги: волинянка, лелека
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