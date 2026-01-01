Ексдиректорку «Донецьккоксу ДНР» затримали на Волині і посадили на 5 років

Ексдиректорку «Донецьккоксу ДНР» затримали на Волині і посадили на 5 років
Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав жінку винною у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 липня.

Жінка мешкала на окупованій території Донецької області. І з листопада 2022 по 16 лютого 2022 року була виконуючою обовʼязків «державного унітарного підприємства ДНР «Донецьккокс», створеного окупаційною адміністрацією РФ.

Вона приймала на роботу працівників, укладала трудові договори, видавала накази, звітувала про діяльність підприємства тощо.

21 лютого 2026 року жінку затримали на підконтрольній Україні території. Обставини її виїзду в вироку не наводяться.

На стадії досудового слідства в матеріалах справи фігурував рапорт начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу, протокол обшуку готельного номера, де підозрювана тимчасово проживала, протокол огляду профілю в соціальній мережі «Однокласники».

У судовому засіданні жінка вину визнала, щиро розкаялась та просила суворо не карати. На її утриманні перебуває неповнолітня дитина. Також обвинувачена перерахувала 20 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України

Суд призначив їй позбавлення волі на мінімально можливий строк 5 років із конфіскацією всього майна і забороною на 10 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах та організаціях державної чи комунальної форми власності.

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Теги: суд, покарання
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