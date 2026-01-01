Всього 1 літр під кущ — і огірки завалять урожаєм: найкраще липневе підживлення





Чому саме липень є найважливішим для огірків



У спекотну погоду огірки особливо чутливі до стресу. Нерегулярний полив, холодна вода, висока температура чи виснажений ґрунт можуть призвести до пожовтіння листя, опадання зав’язей і розвитку грибкових хвороб. Саме тому досвідчені городники рекомендують хоча б один раз у середині літа провести кореневе органічне підживлення. Огірки особливо погано реагують на холодну воду, а стрес від неправильного поливу може пригальмувати ріст і плодоношення.



Простий рецепт натурального підживлення



Для приготування знадобиться лише два інгредієнти:



10 літрів теплої відстояної води;



1 літр пастеризованого молока жирністю до 2,5%.



Вода повинна бути теплою, адже поверхнева коренева система огірків дуже чутлива до перепадів температури. Саме тому не варто використовувати холодну воду зі свердловини чи колодязя.



Чому молоко приносить користь



Молочнокислі бактерії створюють у ґрунті сприятливе середовище для розвитку корисної мікрофлори. Це допомагає пригнічувати розвиток окремих грибкових захворювань, покращує засвоєння поживних речовин та підтримує здоров’я кореневої системи. Також молоко містить невелику кількість кальцію, білків та інших сполук, які можуть позитивно впливати на стан рослин.



Водночас важливо не перевищувати рекомендовану концентрацію. Надлишок молока може змінити кислотність ґрунту, що негативно позначиться на рості овочевих культур.



Як правильно проводити підживлення



Щоб отримати максимальний ефект, дотримуйтеся простої схеми:



За 20–30 хвилин до внесення добрива добре полийте грядку чистою теплою водою.



Дочекайтеся, поки волога повністю вбереться.



Під кожен дорослий кущ вилийте приблизно 1 літр приготовленого розчину.



Повторювати процедуру достатньо один раз, максимум двічі за сезон.



Завдяки попереднього поливання поживний розчин рівномірно проникає до активних корінців і швидше починає працювати.



Який результат можна отримати



Після такого підживлення багато городників відзначають:



активніше утворення нових зав’язей;



швидший ріст плодів;



міцнішу кореневу систему;



зниження ризику розвитку кореневих гнилей;



довший період плодоношення.



Якщо розчину залишиться більше, його можна використати і для інших гарбузових культур — кабачків, гарбузів, динь або кавунів.



Поради для ще більшого врожаю



Навіть найкраще підживлення не допоможе, якщо рослини відчувають постійний стрес. Тому в липні важливо:



поливати лише теплою водою;



не допускати пересихання ґрунту;



регулярно збирати достиглі плоди;



видаляти пожовкле листя;



у спеку мульчувати грядки для збереження вологи.



Комплексний догляд значно ефективніший, ніж використання лише одного виду добрив.



FAQ



Чим підживити огірки у липні, щоб був великий урожай?



Для липневого підживлення добре підходять органічні розчини. Один із популярних варіантів — суміш теплої води та пастеризованого молока у співвідношенні 10:1. Вона підтримує корисну мікрофлору ґрунту та допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини.



Чому огірки жовтіють і скидають зав’язі?



Найчастіше причиною стають спека, нестача вологи, полив холодною водою, дефіцит поживних елементів або стрес від різких перепадів температур. Усунення цих факторів і своєчасне підживлення допомагають зберегти майбутній урожай.

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