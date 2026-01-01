Чи очікувати магнітні бурі 12 липня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 12 липня: прогноз
У неділю, 12 липня 2026 року, прогнозують високу магнітну активність.

Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильними магнітним бурям.

За даними Meteoprog, протягом минулої доби сонячна активність була нанизькому рівні. На Сонці відбулися 2 спалахи класу В та 1 спалах класу С, які суттєво не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле у неділю буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність — низькою. Також прогнозують бурю рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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