Чи очікувати магнітні бурі 12 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 12 липня 2026 року, прогнозують високу магнітну активність.
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильними магнітним бурям.
За даними Meteoprog, протягом минулої доби сонячна активність була нанизькому рівні. На Сонці відбулися 2 спалахи класу В та 1 спалах класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле у неділю буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність — низькою. Також прогнозують бурю рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.
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Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильними магнітним бурям.
За даними Meteoprog, протягом минулої доби сонячна активність була нанизькому рівні. На Сонці відбулися 2 спалахи класу В та 1 спалах класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле у неділю буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність — низькою. Також прогнозують бурю рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.
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