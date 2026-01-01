12 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 12 липня, Всесвітній день бортпровідника. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.
Сьогодні відзначають день народження журналістка Світлана Кирилова, уродженець Луцька, український письменник Павло Коробчук.
Вітаємо їх, а також з днем ангела тих, хто носить ім'я – Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія. Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.
12 липня віряни вшановують пам'ять Преподобного Паїсія Святогорця.
12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бортпровідника. Історія професії бортпровідника налічує вже понад 80 років. Виникла вона у Німеччині 1928 року, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення сервісу під час польоту — стюарда. Початково це була винятково чоловіча професія. Проте від 1930-го року повітряні лінії США почали приймати на роботу молодих симпатичних дівчат як бортпровідниць. Така реклама польотів могла залучити більше пасажирів, а також дівчата менше важили, що мало вагоме значення для польотів. Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч зі штату Айова.
Також 12 липня День різнокольорових очей. Це свято приурочене до гетерохромії – різного кольору райдужної оболонки правого та лівого ока або неоднакового забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока. Гетерохромія є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту).
А ще 12 липня День паперового пакета. Це неофіційне, але важливе екологічне свято, яке призначене для привернення уваги до проблеми забруднення навколишнього середовища та підвищення обізнаності щодо переваг використання паперових пакетів. Річ у тому, що паперові пакети розкладаються самостійно, оскільки вони є натуральними. Це означає, що вони не залишають пластикового забруднення та не завдають шкоди довкіллю.
12 липня Всесвітній день шашлику. Шашлик — це страва, яка походить від кочових племен Азії, але схожим чином готували м’ясо і в інших народах світу. Первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на відкритому вогні, і історичні згадки про цю страву сягають античності. Особливість шашлику полягає в тому, що м’ясо нарізають дрібними шматочками, що робить його приготування більш швидким та економним.
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Сьогодні відзначають день народження журналістка Світлана Кирилова, уродженець Луцька, український письменник Павло Коробчук.
Вітаємо їх, а також з днем ангела тих, хто носить ім'я – Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія. Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.
12 липня віряни вшановують пам'ять Преподобного Паїсія Святогорця.
12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бортпровідника. Історія професії бортпровідника налічує вже понад 80 років. Виникла вона у Німеччині 1928 року, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення сервісу під час польоту — стюарда. Початково це була винятково чоловіча професія. Проте від 1930-го року повітряні лінії США почали приймати на роботу молодих симпатичних дівчат як бортпровідниць. Така реклама польотів могла залучити більше пасажирів, а також дівчата менше важили, що мало вагоме значення для польотів. Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч зі штату Айова.
Також 12 липня День різнокольорових очей. Це свято приурочене до гетерохромії – різного кольору райдужної оболонки правого та лівого ока або неоднакового забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока. Гетерохромія є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту).
А ще 12 липня День паперового пакета. Це неофіційне, але важливе екологічне свято, яке призначене для привернення уваги до проблеми забруднення навколишнього середовища та підвищення обізнаності щодо переваг використання паперових пакетів. Річ у тому, що паперові пакети розкладаються самостійно, оскільки вони є натуральними. Це означає, що вони не залишають пластикового забруднення та не завдають шкоди довкіллю.
12 липня Всесвітній день шашлику. Шашлик — це страва, яка походить від кочових племен Азії, але схожим чином готували м’ясо і в інших народах світу. Первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на відкритому вогні, і історичні згадки про цю страву сягають античності. Особливість шашлику полягає в тому, що м’ясо нарізають дрібними шматочками, що робить його приготування більш швидким та економним.
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