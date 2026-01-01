12 липня на Волині: гортаючи календар

12 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 12 липня, Всесвітній день бортпровідника. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.

Сьогодні відзначають день народження журналістка Світлана Кирилова, уродженець Луцька, український письменник Павло Коробчук.

Вітаємо їх, а також з днем ангела тих, хто носить ім'я – Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія. Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.

12 липня віряни вшановують пам'ять Преподобного Паїсія Святогорця.

12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бортпровідника. Історія професії бортпровідника налічує вже понад 80 років. Виникла вона у Німеччині 1928 року, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення сервісу під час польоту — стюарда. Початково це була винятково чоловіча професія. Проте від 1930-го року повітряні лінії США почали приймати на роботу молодих симпатичних дівчат як бортпровідниць. Така реклама польотів могла залучити більше пасажирів, а також дівчата менше важили, що мало вагоме значення для польотів. Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч зі штату Айова.

Також 12 липня День різнокольорових очей. Це свято приурочене до гетерохромії – різного кольору райдужної оболонки правого та лівого ока або неоднакового забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока. Гетерохромія є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту).

А ще 12 липня День паперового пакета. Це неофіційне, але важливе екологічне свято, яке призначене для привернення уваги до проблеми забруднення навколишнього середовища та підвищення обізнаності щодо переваг використання паперових пакетів. Річ у тому, що паперові пакети розкладаються самостійно, оскільки вони є натуральними. Це означає, що вони не залишають пластикового забруднення та не завдають шкоди довкіллю.

12 липня Всесвітній день шашлику. Шашлик — це страва, яка походить від кочових племен Азії, але схожим чином готували м’ясо і в інших народах світу. Первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на відкритому вогні, і історичні згадки про цю страву сягають античності. Особливість шашлику полягає в тому, що м’ясо нарізають дрібними шматочками, що робить його приготування більш швидким та економним.

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Теги: день народження, свята, іменини
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