Місяці невідомості: підтверилася загибель Героя з Волині Петра Якимова
Сьогодні, 21:15
Підтвердилася загибель захисника Петра Якимова, жителя села Кричевичі Колодяжненської громади, 12 жовтня 1982 року народження.
Про це повідомили на сторінці громади.
Рядовий, оператор гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів взводу безпілотних наземних комплексів військової частини А4862, Петро Якимов мужньо виконав свій військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу та незалежність.
Захисник загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр Покровського району Донецької області.
Від дня виконання останнього бойового завдання військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Лише проведена експертиза підтвердила загибель.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили на сторінці громади.
Рядовий, оператор гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів взводу безпілотних наземних комплексів військової частини А4862, Петро Якимов мужньо виконав свій військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу та незалежність.
Захисник загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр Покровського району Донецької області.
Від дня виконання останнього бойового завдання військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Лише проведена експертиза підтвердила загибель.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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