У Луцьку продають першу квадратну срібну монету в історії України: яка ціна





Інформацію про продаж опублікували на популярному маркетплейсі, пише



У Луцьку таку монету продають за 18 000 гривень. Головна її особливість — це незвична квадратна форма. До випуску «Цифрової держави» Національний банк України випускав пам’ятні монети переважно круглими. Тому саме такий формат зробив її однією з найбільш обговорюваних та бажаних серед нумізматів.



Монета виготовлена зі срібла 999 проби, її вага становить одну тройську унцію (31,1 грама). На аверсі монети розміщено Малий Державний Герб України, оточений стилізованою електронною мережею. На реверсі зображено карту України, сформовану з двійкового коду, у якому зашифровано слово UKRAINE.





Ця монета символізує успіхи України у створенні сучасних державних сервісів, які дозволяють громадянам та бізнесу користуватися документами й послугами прямо у смартфоні. Загальний тираж монети складає лише 5 000 екземплярів.



Довідково: Монету було офіційно введено в обіг 13 грудня 2024 року під час конференції UAFIN.TECH 2024.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку виставили на продаж рідкісну пам’ятну монету «Цифрова держава», яку Національний банк України презентував наприкінці 2024 року. Цей екземпляр є справжньою гордістю для колекціонерів. Монета уособлює сучасний технологічний прорив нашої країни.Інформацію про продаж опублікували на популярному маркетплейсі, пише ВСН У Луцьку таку монету продають за 18 000 гривень. Головна її особливість — це незвична квадратна форма. До випуску «Цифрової держави» Національний банк України випускав пам’ятні монети переважно круглими. Тому саме такий формат зробив її однією з найбільш обговорюваних та бажаних серед нумізматів.Монета виготовлена зі срібла 999 проби, її вага становить одну тройську унцію (31,1 грама). На аверсі монети розміщено Малий Державний Герб України, оточений стилізованою електронною мережею. На реверсі зображено карту України, сформовану з двійкового коду, у якому зашифровано слово UKRAINE.Ця монета символізує успіхи України у створенні сучасних державних сервісів, які дозволяють громадянам та бізнесу користуватися документами й послугами прямо у смартфоні. Загальний тираж монети складає лише 5 000 екземплярів.Довідково: Монету було офіційно введено в обіг 13 грудня 2024 року під час конференції UAFIN.TECH 2024.

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