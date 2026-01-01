Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 12 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 12 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 12 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 12 липня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 12 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині розпочнуть новий етап пошуку та ексгумації поховань поляків
Сьогодні, 19:17
На Волині сталася смертельна аварія за участі мікроавтобуса
Сьогодні, 18:06
Польський міністр Косіняк-Камиш приїхав на Волинь і запропонував 11-ту Божу заповідь
Сьогодні, 17:02
«Колядники» проти ТЦК: як помічниця вихователя дитсадка зривала мобілізацію на Волині
Сьогодні, 16:07
Медіа
відео
1/8