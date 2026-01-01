Випускники луцької школи, які інфікувалися під час відпочинку на Закарпатті, виписані з лікарні

Випускники луцької школи, які інфікувалися під час відпочинку на Закарпатті, виписані з лікарні
Усі, хто потрапив до Волинської обласної інфекційної лікарні після поїздки на відпочинок у селі Шаян Закарпатської області, виписані з медичної установи.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директор КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Любов Серба.

"Причиною інфекції дев'ятьох дітей і чотирьох дорослих став норовірус. Хворі були госпіталізовані після відвідин готелю у селі Шаян на Закарпатті. Там вони святували випускний. Лікування в нашому медзакладі відбувалося з 6 по 9 липня. Кілька підлітків спочатку були у досить важкому стані. Однак станом на зараз усі вже здорові. Останні пацієнти виписані 9 липня", - розповіла Любов Серба.

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Теги: інфекція, Волинь, діти
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