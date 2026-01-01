Сенатор США Ліндсі Грем, який підтримував допомогу України, раптово помер після візиту до Києва

Ліндсі Грем помер ввечері 11 липня. Напередодні він приїжджав із візитом до України.



Про це повідомили у соцмережах Грема, пише



«Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про конфіденційність у цей неймовірно важкий період», — ідеться у заяві його офісу.



Грем був обраний до Сенату США у 2002 році та переобраний у 2008, 2014 та 2020 роках. Його називають першою людиною в історії Південної Кароліни, яка отримала понад мільйон голосів на загальних виборах 2008 року.



Донині Грем обіймав посаду голови Бюджетного комітету Сенату, був членом Комітету Сенату з асигнувань, Судового комітету та Комітету Сенату з питань навколишнього середовища та громадських робіт.



Як стверджувалося, Грем часто відвідував американські війська, розміщені за кордоном, для проведення оцінок на місцях, послідовно наполягав на результатах у війні з тероризмом, але також виступав за скорочення видатків США.



Як представник Республіканської партії США Ліндсі Грем неодноразово приїздив до України, виступав за передання Україні ракет Tomahawk, обіцяв, що президента США Дональд Трамп «надере зад» путіну ухваленням санкцій, висвітлював викрадення українських дітей, але висловив думку, що Україні та росії доведеться «обмінятися деякими територіями» заради миру.



Лише нещодавно Ліндсі Грем приїжджав із десятим візитом до України: зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та відвідав виробництво української компанії SkyFall, яка спеціалізується на безпілотниках.



Зеленський обговорював з Ліндсі посилення українського «далекобійного санкційного тиску на росію», а сенатор розповів про роботу над законопроєктом щодо санкцій в Конгресі.



«Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей. Під час саміту НАТО в Анкарі ми з Президентом США досягнули політичних домовленостей щодо ліцензій на виробництво “петріотів” в Україні. Дуже важливо все це реалізувати тепер на рівні команд», — писав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський сенатор-республіканецьпомер ввечері 11 липня. Напередодні він приїжджав із візитом до України.Про це повідомили у соцмережах Грема, пише Громадське «Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про конфіденційність у цей неймовірно важкий період», — ідеться у заяві його офісу.Грем був обраний до Сенату США у 2002 році та переобраний у 2008, 2014 та 2020 роках. Його називають першою людиною в історії Південної Кароліни, яка отримала понад мільйон голосів на загальних виборах 2008 року.Донині Грем обіймав посаду голови Бюджетного комітету Сенату, був членом Комітету Сенату з асигнувань, Судового комітету та Комітету Сенату з питань навколишнього середовища та громадських робіт.Як стверджувалося, Грем часто відвідував американські війська, розміщені за кордоном, для проведення оцінок на місцях, послідовно наполягав на результатах у війні з тероризмом, але також виступав за скорочення видатків США.Як представник Республіканської партії США Ліндсі Грем неодноразово приїздив до України, виступав за передання Україні ракет Tomahawk, обіцяв, що президента США Дональд Трамп «надере зад» путіну ухваленням санкцій, висвітлював викрадення українських дітей, але висловив думку, що Україні та росії доведеться «обмінятися деякими територіями» заради миру.Лише нещодавно Ліндсі Грем приїжджав із десятим візитом до України: зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та відвідав виробництво української компанії SkyFall, яка спеціалізується на безпілотниках.Зеленський обговорював з Ліндсі посилення українського «далекобійного санкційного тиску на росію», а сенатор розповів про роботу над законопроєктом щодо санкцій в Конгресі.«Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей. Під час саміту НАТО в Анкарі ми з Президентом США досягнули політичних домовленостей щодо ліцензій на виробництво “петріотів” в Україні. Дуже важливо все це реалізувати тепер на рівні команд», — писав Зеленський.

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